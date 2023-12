Belleza frágil

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

El V&A presentará una importante exposición de fotografía moderna y contemporánea, cedida por la colección privada de Sir Elton John y David Furnish. Con más de 300 impresiones raras de más de 140 fotógrafos, la mayoría de los cuales se exhibirán al público por primera vez, Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection será la exposición temporal de fotografía más grande del V&A hasta la fecha.

A continuación de la exposición de 2016 The Radical Eye: Modernist Photography from the Sir Elton John Collection en la Tate Modern, esta exposición cubrirá el período desde la década de 1950 hasta la actualidad. Reunirá una selección inigualable de los fotógrafos más importantes del mundo para contar la historia de la fotografía moderna y contemporánea e incluirá obras de Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, William Eggleston, Diane Arbus, Sally Mann, Zanele Muholi, Ai Weiwei, Carrie Mae. Weems y otros.

La exposición, que marca 30 años de coleccionismo, celebrará la pasión de John y Furnish por el medio y reflejará su gusto personal y su visión única como coleccionistas. A lo largo de ocho secciones temáticas, explorará temas como la moda, el reportaje, las celebridades y el cuerpo masculino. y fotografía estadounidense. Se presentarán retratos de estrellas del escenario y la pantalla, incluidas fotografías de Marilyn Monroe, Miles Davis y Chet Baker, así como imágenes icónicas de momentos clave de la historia del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, el activismo contra el SIDA de la década de 1980 y los acontecimientos. del 11 de septiembre de 2001. También se exhibirán las primeras adquisiciones realizadas por John, fotografías de moda de Horst P. Horst, Irving Penn y Herb Ritts, así como algunas de las últimas incorporaciones a su colección, incluidas Tyler Mitchell, Trevor Paglen y An-My Lê.

Belleza frágil: fotografías de la colección Sir Elton John y David Furnish está comisariada por Duncan Forbes, jefe de fotografía del V&A, Newell Harbin, director de la colección de fotografía Sir Elton John, y Lydia Caston, curadora del proyecto de exposición. La exposición es parte de la asociación actual entre Sir Elton John y David Furnish con el V&A, que comenzó con su generoso apoyo al Centro de Fotografía del V&A en 2019.

Sir Elton John y David Furnish dijeron: “Desde que prestamos por primera vez una selección de fotografías de Horst al V&A en 2014, nuestra relación con el museo ha crecido significativamente. Fragile Beauty lleva nuestra colaboración a nuevas alturas realmente emocionantes, mostrando algunos de los fotógrafos más queridos e imágenes icónicas de nuestra colección. Trabajar nuevamente junto al V&A ha sido una experiencia verdaderamente memorable y esperamos compartir esta exposición con el público”.

Duncan Forbes, curador de Fragile Beauty, dijo: “Estamos encantados de trabajar con Sir Elton John y David Furnish para presentar los aspectos más destacados de su incomparable colección: desde lo lúdico y sorprendente hasta lo contemplativo y reflexivo. Ya sea a través de la elegancia de la fotografía de moda, la creatividad de músicos e intérpretes, la exploración del deseo o el paso de la historia capturado por el fotoperiodismo, la fotografía revela algo importante sobre el mundo. Fragile Beauty será un viaje verdaderamente épico a través de la historia reciente de la fotografía y una celebración de la pasión de Sir Elton John y David Furnish por este medio”.