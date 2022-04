Better Call Saul con Bryan Cranston y Aaron Paul

Los actores Bryan Cranston y Aaron Paul volverán a ponerse en la piel de Walter White y Jesse Pinkman para la última temporada de «Better Call Saul», el spin-off de la exitosa «Breaking Bad».

Así lo confirmó uno de los cocreadores de la serie, Peter Gould, durante una charla en el festival Paleyfest, que tuvo lugar este fin de semana en Los Ángeles, Estados Unidos.

“No quiero estropear las cosas para la audiencia, pero diré que la primera pregunta que tuvimos cuando comenzamos el programa fue: ‘¿Vamos a ver a Walt y Jesse en el programa?’ En lugar de evadirla, solo diré que sí», sostuvo el productor.

Gould invitó a los fanáticos a «descubrir por sí mismos» las circunstancias de esas apariciones, aunque evitó ofrecer mayores precisiones, según consignó el sitio especializado Variety.

«Sería una lástima que el programa terminará sin que [Cranston y Paul] aparecieran, ¿no es así?», había sugerido días atrás Vince Gilligan, otro de los creadores.

Por su parte, Bob Odenkirk, quien interpreta el papel protagónico del abogado Saul Goodman, señaló al respecto que los dos programas «están más entrelazados que nunca» en esta temporada final: «Y creo que eso es lo más sorprendente y genial, y hará que quieras ver ‘Breaking Bad’ otra vez», añadió.

La cadena AMC, casa productora de la serie, anunció el estreno de la temporada final -que estará dividida en dos partes- para el 18 de abril, con la primera emisión de dos capítulos consecutivos de la historia que recorre la vida del abogado James McGill y su transformación en Saul Goodman, el abogado que asesora a Walter White en la celebrada «Breaking Bad».

Get some bang for your buck. #BetterCallSaul pic.twitter.com/q20CknSsyq

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) April 7, 2022