Beyoncé se convierte en la cantante más galardonada en la historia de los Grammy

La cantante estadounidense Beyoncé rompió el récord de mayor cantidad de premios Grammy recibidos en la historia de los galardones, otorgados anualmente por la Academia de Grabación de EE.UU., tras obtener cuatro reconocimientos por su álbum ‘Renaissance’ durante la 65ª edición, que se celebró el domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, recoge Variety.

Acumula 32 premios, superando al director de orquesta húngaro-británico Georg Solti, quien obtuvo 31 galardones.

the way Trevor Noah paused the entire ceremony just so he could announce that Beyoncé arrived and hand her her 30th Grammy? love pic.twitter.com/qOvdPOmupm

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023