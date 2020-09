Biplan 250H desinfectante y sanitizante aplican en en formaciones del ferrocarril.

Compartí :-) .









Aplican una nueva fórmula sanitizante en trenes

Una nueva fórmula desinfectante y sanitizante para prevenir el coronavirus, estudiada y aprobada por el laboratorio Malbrán, fue aplicada en formaciones del ferrocarril Mitre para luego ser utilizada en todo el servicio de transporte urbano, operación supervisada por Mario Meoni, ministro de Transporte y Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud.

De la presentación, que se desarrolló en la estación Retiro, participó también el director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) «Dr. Carlos Malbrán», Pascual Fidelio, quien tuvo a su cargo la supervisión de la nueva fórmula que se comenzará a incorporar en los procesos de limpieza y desinfección en todo el transporte, tras las exitosas pruebas realizadas hasta el momento.

Las pruebas del nuevo producto sanitizante se iniciaron a comienzos de este mes y el producto testeado resultó eficaz en el combate de bacterias, destacándose sobre todo por su efectiva y larga duración en las superficies.

Tras el éxito de la innovadora fórmula, el objetivo es ampliar su utilización a otras modalidades de transporte mediante un trabajo coordinado con los organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Transporte.

El nuevo producto ya se está probando en la línea Mitre y se comenzará a utilizar en el resto de líneas, en tanto que para uso aerocomercial, se comenzó a planificar la prueba correspondiente de otro tipo de fórmula de similares características, que será testeada el jueves en Ezeiza.

Meoni explicó al respecto que «uno de los problemas que teníamos con la Covid es que en situación de contacto con personas que tuvieran el virus trasladábamos la posibilidad de contagio. Este producto elimina esa posibilidad, no solamente con la Covid, sino con otros virus, bacterias y hongos».

Agregó que «este tipo de producto va a ser de uso regular en todos los sistemas de transporte. Esta semana vamos a estar haciendo la prueba de otro producto en aviones, que esperamos tenga la misma eficacia que tiene este producto que elimina uno de los factores de riesgo que es la posibilidad de contagio por tacto».

Cómo funciona el Biplan 250H

Durante las pruebas, se aplicó el desinfectante de superficies Bioplan 250H al 1% (solución acuosa), utilizando pulverizadores manuales y para la desinfección del instrumental de las cabinas de conductores Norte y Sur, se utilizaron paños para no dañar el interior del instrumental.

Mientras que para el control microbiológico se utilizaron placas con medio de cultivo con el objetivo de analizar el proceso de desinfección de superficies como asientos, apoya brazos, pisos, ventanas, micrófono etc.

Las pruebas consistieron en apoyar la placa con el cultivo sobre una superficie antes de realizar la desinfección, luego se desinfectó con el sanitizante elaborado y se esperó 15 minutos para que el desinfectante actúe sobre virus y gérmenes presentes.

Posteriormente, se realizó el análisis de ambas placas y se comprobó que en la que había sido colocada antes de la desinfección se registraron resultados positivos, con un intenso crecimiento bacteriano, mientras que en las muestras tomadas después de la desinfección, prácticamente no se observó crecimiento significativo en ninguna de las placas.

Características y beneficios destacados de la solución “LISTA PARA USAR”:

Alta eficiencia a bajas concentraciones de uso y tiempos de contacto cortos. Elimina bacterias gram positivas y gram negativas y hongos e inactiva virus.

Excelente nivel de penetración y efecto de acción prolongado.

Fácil de preparar (solo se requiere agua) y de aplicar.

Apta para ser usada mediante rociado (spray) o niebla (fogging frío).

No es volátil una vez aplicada.

Estable a la luz ultravioleta y cambios de temperatura.

No es corrosiva para metales y no daña ni afecta ningún material tratado (cuero, telas, gomas etc).

No es tóxico para las personas que aplican el producto, ni para las personas que están presentes durante la desinfección por rociado.

Precauciones y advertencias:

Este producto no es apto para ser inhalado. Es muy importante el uso correcto. No es apto para hacer aplicaciones domésticas a través de nebulizadores, humidificadores, aerosoles o cualquier sistema de micro pulverización, que este en contacto directo prolongado o repetido con seres humanos. Este tipo de aplicaciones debe ser realizada por profesionales idóneos con el debido sistema de protección de máscaras para el manejo de productos químicos gaseosos. Una vez aplicado no tiene efectos adversos para la salud, no es un producto volátil, no emana ningún subproducto tóxico y no se descompone. No es alergénico, no causa dermatitis.

Preparar la solución “LISTA PARA USAR”, en la dosis recomendada por nuestros especialistas. No mezclar con ningún producto de limpieza como detergentes o lavandina. BIOPLAN 250H es incompatible con surfactantes aniónicos y álcalis fuertes como el hipoclorito de sodio. Durante la preparación de la solución evitar el contacto del producto con los ojos y la piel. No ingerir.

La desinfección por el método de niebla (fogging) debe realizarse en ausencia de personas y el personal que realizará la aplicación debe utilizar antiparras y protección respiratoria individual. Al terminar el trabajo debe lavarse la cara y las manos con jabón.