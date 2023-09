Birra Bar en el 5to puesto del Top 10 Burger del World’s 101 Best Steak Restaurants 2023

Es la única hamburguesería argentina junto a Don Julio, que quedó en el puesto número uno, y a La Cabrera, que quedó en el cuarto, cada uno en su categoría.

La Birra Bar tiene el 5to puesto dentro del Top 10 Burger del World’s 101 Best Steak Restaurants 2023, y es la única hamburguesería argentina en el ranking de los 101 mejores restaurantes de carnes del mundo que es gestionado y publicado por Upper Cut Media House, de Londres, Reino Unido.

“Este nuevo premio nos pone inmensamente felices y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien. Queremos seguir creciendo para que La Birra Bar llegue a más lugares en la Argentina y en el mundo y que mucha más gente pueda probar nuestras hamburguesas, a las que le ponemos toda nuestra pasión y dedicación”, dice Dany Cocchia, creador de La Birra Bar.

Este reconocimiento a nivel mundial que recibe La Birra Bar se suma al Best Burger del Best of Miami 2023 del Miami New Times, en la categoría Reader’s Choice; al premio a la Mejor Hamburguesa de los Estados Unidos 2022 en el SOBEWFF de The Food Network; y al Best Burguer del Best of Miami 2022 del Miami New Times, en la categoría Eat & Drink. También fue galardonada como una de las cinco mejores hamburgueserías del mundo según Big 7 Travel 2022.

En cuanto al World’s 101 Best Steak Restaurants, Upper Cut Media House es una empresa de medios boutique con amplia experiencia en hospitalidad, gastronomía y eventos internacionales desde hace más de tres décadas. La clasificación anual de los 101 mejores restaurantes de carnes del mundo está impulsada por la calidad y hay siete criterios principales para la evaluación:

Calidad de carne ofrecida en términos de sabor, terruño, carácter, marmoleo, corte y preparación.

Selección de la carne (envejecimiento, origen, razas) y cantidad de cortes de carne ofertados. Cortes primarios y secundarios.

Calidad de servicio y experiencia en carnes. Conocimiento del producto.

Descripción de los cortes ofrecidos en el menú (raza, origen, sexo, crianza, alimentación, edad de sacrificio, preparación).

Facilidad de uso del sistema de reservas y gestión de reservas.

Presencia online que satisface las demandas de una clientela internacional.

Diseño interior y apariencia del local.

Acerca de La Birra Bar:

La Birra Bar, a cargo de Daniel, Roxana y Renzo Cocchia, se creó en 2001 como una propuesta de cafetería en el local de San Juan 4359, Boedo. Lindando con Rotisería Dani, propiedad de los padres de Daniel Cocchia, compartían cocina y platos a través de un pasaplatos que crearon como unión entre ambos locales.

Una vez consolidado el negocio, se enfocaron en el café de especialidad y, en 2014, se embarcaron en la ardua tarea de lograr la hamburguesa perfecta. Primero surgió el medallón de carne, un blend compuesto por una proporción exacta entre diferentes cortes de carne vacuna. Más tarde el pan que, después de desestimar muchas propuestas de expertos panaderos por no asemejarse al producto que imaginaban, comenzaron a desarrollarlo ellos mismos.

El menú de La Birra Bar cuenta con casi 50 variedades de hamburguesas y opciones veggies. Además ofrece otros platos de estilo americano como: ribs, crocantes de pollo, nuggets, aros de cebolla, bastones de mozzarella, y papas fritas. Desde 2020, también cuenta con helados artesanales.

En la actualidad La Birra Bar posee 17 locales. Dos son en Boedo, El templo -San Juan 4359- y La Birra Night -Carlos Calvo 4317- y doce repartidos en CABA y alrededores: Pilar, Villa Devoto, San Telmo, Villa Crespo, Mataderos, Ramos Mejia, Banfield, Avellaneda, Olivos, Colegiales, Recoleta y Martínez.

También uno en Miami y dos en Madrid.

