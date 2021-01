Compartí :-) .









Es una moneda electrónica que no pertenece a ninguna nación concreta. Esto hace que no sea controlada por nadie. Las divisas “tradicionales” se emiten por organismos como bancos centrales o gobiernos, que pueden ejercer algún tipo de control sobre ellas, pero no en el caso de bitcoin. Se trata de una criptomoneda , esto es, un sistema de cifrado que lo hace ininteligible a receptores no autorizados.

Bitcoins Informe especial ¿Cuánto pesa un bitcoin? ¿Cuánto vale un bitcoin? ¿Qué es un minero? ¿Por que será la estafa del siglo?









¿Por qué será la estafa del siglo?

Es un lugar donde todos entran. No está regulado por nadie, entran narcos y terroristas, empresarios y amas de casa. Una ensalada sin regulación donde los intermediarios solo ganan dinero. es lo más parecido a Esquema Ponzi o esquema Piramidal. El Bitcoins es una fabrica de humos sin chimenea.

¿Cuánto pesa un bitcoin?

Básicamente, un bitcoin es una cadena de números encriptados. Estos números se ajustan a un algoritmo que determina cuáles de estos números se corresponden a monedas válidas. Estos códigos se asocian a una dirección que indica a quién pertenecen estos bitcoins, pero de manera anónima ya que es el dueño la única persona que conoce dicha dirección bitcoin hace que enviar dinero por Internet sea tan fácil como mandar un mail.

¿Cómo se generan los bitcoin?

Los bitcoin son generados en Internet por usuarios que se descargan un programa con este fin y son conocidos como “mineros”. Éstos instalan un programa concreto en su ordenador para que desde él se verifiquen las transacciones de bitcoins. A cambio, el minero es recompensado con esta moneda. A medida que los “mineros” van trabajando, se crean nuevos bitcoins y se introducen en el mercado, pero siempre a un ritmo fijo. Al ser una red y estar formada por ordenadores de todo el mundo, es un sistema descentralizado que nadie puede controlar, por lo que es muy seguro.

¿Cuánto vale un bitcoin?

Como hemos mencionado antes, el precio de un bitcoin varía según la oferta y demanda. Cuando aumenta, el precio sube y viceversa. Para consultar el precio del bitcoin en cada momento, existen multitud de calculadoras en la red que informan de ese dato en tiempo real. Los bitcoin se van creando a un ritmo regular hasta alcanzar los 21 millones, cifra a la que se calcula llegar en el año de 2041. Hoy en día hay algo más de 11 millones en circulación.

¿Que es un minero y cómo se generan los bitcoin?

Para empezar a utilizarlo, es necesario utilizar un programa (online o desde el propio ordenador) conocido como “monedero digital” (en original, wallet) para asociar a ésta los bitcoin que se posean. La función que tienen estos “wallet” es la de certificar la validez de esta moneda. Como comentábamos, un bitcoin tiene una clave pública y una privada. Cualquier operación se basa en el intercambio de direcciones públicas y se caracterizan por ser instantáneas y poder ser monitorizadas en tiempo real y sin necesidad de intermediarios.

LOS DATOS EN CONTRA DE Y LAS CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS DE UNA MONEDA QUE NO CONTROLA NADIE

A su vez, si no lo usamos para comprar o enviar dinero sino para invertir, los intermediarios cobran varios tipos de comisiones por operar con bitcoins:

Comisión de transacción: cada intermediario la fija, entre 0.2% y 3%.

Comisión de depósito de fondos: si lo haces con tarjeta, por ejemplo, no es un gasto menor y varía mucho según el método de pago.

Comisión de retirada de fondos: al convertir los bitcoin en moneda fiat algunos intermediarios aplican comisión por su parte a la que pueden sumarse comisiones de tu banco. También se aplica si cambias los bitcoins a otras criptomonedas.

Comisión de cambio de moneda: si depositas euros en un intermediario que sólo acepta dólares soportará una comisión de cambio. Para evitarlo usa un intermediario que acepte directamente tu moneda.

Estas comisiones son difíciles de calcular y en parte sólo son accesibles una vez creada la cuenta en el intermediario. Conduzcan con cuidado.

El mayor problema no son tanto las comisiones sino el historial de malas prácticas que acumulan los exchange o intermediarios. Estás son algunos de los trucos que usan descaradamente:

wash trades? operaciones de un operador consigo mismo para crear volumen e influir en el precio, como se ha denunciado en Bitfinex.

spoofing? ordenes de compra o venta enormes para simular un momento de optimismo o pesimismo que se cancelan según vaya afectando al precio. Esta práctica se ha denunciado en Coinbase y otros.

painting the tape ? como wash trades pero con múltiples participantes. Mark Karpelès reconoció ante un juez que usaba esta técnica en el exchange Mt. Gox.

front-running ? donde un operador es capaz de colar su orden antes que la de los clientes en momentos propicios.

No es posible enfatizar bastante lo poco riguroso de las medidas de seguridad de estos intermediarios cuando no se dedican directamente a manipular el mercado.

Los terroristas financieros y armados ahora se financian con Bitcoin

Las autoridades están en alerta ante el aumento de grupos militantes que han aprendido a usar esta divisa digital que es difícil de rastrear. Los terroristas se han tardado en unirse a otros elementos criminales que han adoptado el bitcóin y lo han usado para hacer de todo, desde compras de drogas hasta lavado de dinero.

Frases Sobre Bitcoin

El Bitcoin es el comienzo de algo grandioso.

Toda persona informada necesita saber acerca del Bitcoin porque podría ser uno de los desarrollos más importantes del mundo.

En esencia, Bitcoin es una moneda inteligente, diseñada por ingenieros muy innovadores.

El Bitcoin es un acontecimiento muy emocionante, podría conducir a una moneda mundial. Creo que durante la próxima década se convertirá en una de las formas más importantes para pagar las cosas y transferir activos. Kim Dotcom, director ejecutivo de MegUpload.

El Bitcoin hará con los bancos lo que el correo electrónico hizo con la industria postal. Rick Flkvinge, fundador del partido pirata sueco.

Los bitcoins últimamente se están haciendo más y más relevantes. Lo mejor no es el bitcoin en sí mismo, sino lo que realmente hace la tecnología descentralizada. Ashton Kutcher. Actor y productor estadounidense.

Los préstamos P2P son, sin duda, la mejor manera para que emprendedores y pequeñas empresas obtengan la financiación que necesitan para crecer. Radoslav Albretch.

No puedes detener cosas como Bitcoin. Estarán en todos sitios y el mundo deberá reajustarse. Los gobiernos del mundo también. John McAfee, programador informático estadounidense.

Bitcoin es la invención más importante de la historia de internet. Roger Ver, primer inversor del mundo en startups de Bitcoin.

El precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene. Warren Buffet, inversor y empresario.

El bitcoin es un tour de force tecnológico. Bill Gates, cofundador de Microsoft e inversor.

Vires in numeris. Es considerado el lema del Bitcoin y significa ‘fuerza en los números’.

Creo firmemente que en países como Estados Unidos podemos y debemos movernos hacia la moneda digital y deshacernos de la moneda fiduciaria. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía.

El Bitcoin es un logro criptográfico notable, y la capacidad de crear algo que no es duplicable en el mundo digital tiene un valor enorme”. Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google.

Bitcoin y Blockchain podrían ayudar a la población marginal de África. Asumin Richmond y Sika Boatening.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates: El multimillonario Ray Dalio, comparó el Bitcoin y el oro, advirtió sobre el crecimiento del liderazgo de China y sobre el “aluvión” del dinero en los mercados, desenganchado de los fundamentos de la economía global.

El apocalíptico pronóstico de Warren Buffett: Buffett sobre Bitcoin y el cripto

1. “Las criptodivisas básicamente no tienen valor y no producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellas más tarde, pero entonces esa persona tiene el problema. En términos de valor: cero”.

2. “Es ingenioso y el blockchain es importante, pero Bitcoin no tiene ningún valor único, no produce nada. Puedes mirarlo todo el día y no vienen pequeños Bitcoins ni nada de eso. Es una ilusión básicamente”.

3. “Si tú y yo compramos varias criptodivisas, no se van a multiplicar. No va a haber un montón de conejos sentados frente a nosotros. Sólo se van a sentar ahí. Y tengo la esperanza de que la próxima vez te excites más después de que te haya comprado si a ti y luego me excite más y te lo compre. Podríamos sentarnos en la casa solos y podríamos seguir subiendo el precio entre nosotros. Pero al final del tiempo hay un Bitcoin sentado allí y ahora tenemos que encontrar a alguien más. Llegan a su fin”.

4. “En términos de criptomonedas en general, puedo decir casi con certeza que llegarán a un mal final. Si pudiera comprar una puesta de cinco años en cada una de las criptodivisas, lo haría con gusto, pero nunca me faltaría ni un centavo”.

5. “Probablemente sea veneno para ratas al cuadrado”.

6. “Es un espejismo básicamente. Es una forma muy efectiva de transmitir dinero y puedes hacerlo de forma anónima y todo eso. Un cheque es una forma de transmitir dinero también. ¿Los cheques valen mucho dinero sólo porque pueden transmitir dinero? Espero que Bitcoin se convierta en una mejor forma de hacerlo, pero se puede replicar de muchas maneras diferentes. La idea de que tiene un enorme valor intrínseco es sólo una broma en mi opinión.”

7. “No es una moneda. No cumple con la prueba de una moneda. No me sorprendería si no estuviera en circulación en 10 o 20 años. No es un medio de intercambio duradero, no es una reserva de valor. Ha sido un tipo de cosa muy especulativa del tipo de Buck Rogers y la gente los compra y los vende porque esperan que suban o bajen como lo hicieron con los bulbos de tulipán hace mucho tiempo”.

8. “Un precio creciente crea más compradores y la gente piensa ‘tengo que entrar en esto’ y es mejor si no lo entienden. Si no lo entienden se emocionan mucho más que si lo entienden”.

9. “Se alimentará de sí mismo durante un tiempo y a veces durante mucho tiempo y a veces a números extraordinarios. Pero llegan a malos finales y las criptomonedas llegarán a malos finales.”

10. “Vas a estar mucho mejor si eres dueño de activos productivos en los próximos 50 años que si eres dueño de trozos de papel o de Bitcoin”.

11. “Ya tengo bastantes problemas con cosas de las que creo saber algo. ¿Por qué debería tomar una posición larga o corta en algo de lo que no sé nada? No tenemos que saber lo que los granos de cacao van a hacer, o las criptas, sólo tenemos que centrarnos en ocho o 10 acciones.”

12. “Atrae a muchos charlatanes. Es algo donde la gente que no es de carácter estelar ve una oportunidad de cortar a la gente que está tratando de hacerse rica porque su vecino se está haciendo rico comprando estas cosas que ninguno de ellos entiende. Tendrá un mal final”.

13. “Bitcoin ha sido utilizado para mover una buena cantidad de dinero de forma ilegal. El movimiento lógico de la introducción de Bitcoin es hacer valijas pequeñas porque el dinero que se llevó en maletas de un país a otro. Puedes ver eso como la contribución económica de bitcoin a la sociedad.” –

14. “No tenemos ninguno, no nos falta ninguno. Nunca tendremos una posición en ellos.”

15. “No tengo ningún Bitcoin. No tengo ninguna criptografía, nunca la tendré. Puede que empiece una moneda Warren, puede que cree una y diga que sólo habrá 21 millones de ellas. Puedes tenerla después de que yo muera, pero no puedes hacer nada con ella excepto venderla a alguien más”.

16. “Siento mucho que suceda porque la gente se hace ilusiones de que algo así va a cambiar sus vidas”.

