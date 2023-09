Bizarrap, y los cambios en la session con Shakira contra Piqué

Bizarrap, sincero sobre los cambios en la session con Shakira contra Piqué

Bizarrap explicó que la session estaba programada para realizarse en febrero de 2023, pero que tuvo que retrasarse debido a la agenda de Shakira. Finalmente, la session se grabó en abril de 2023.

«Cuando grabamos la session, Shakira ya estaba separada de Piqué», dijo Bizarrap. «Pero no queríamos que la session estuviera cargada de drama o polémica. Queríamos que fuera una session de música, de alegría y de empoderamiento femenino».



Por ello, Bizarrap explicó que tuvieron que hacer algunos cambios en la letra de la session. «Había algunas referencias a Piqué que tuvimos que quitar», dijo. «También hubo algunas partes que Shakira quería cambiar para hacerlas más positivas».

«Al final, creo que conseguimos hacer una session que es fiel al estilo de Shakira y que también refleja su estado actual», dijo Bizarrap. «Es una session que empodera a las mujeres y que celebra la libertad».

La session de Bizarrap con Shakira se estrenó el 23 de junio de 2023 y se convirtió en un éxito instantáneo. En menos de una semana, el video de la session superó los 100 millones de reproducciones en YouTube.

La session ha sido elogiada por su sonido innovador y por su mensaje empoderador. Shakira ha dicho que está muy contenta con el resultado de la session y que está orgullosa de haber colaborado con Bizarrap.

El productor argentino reveló en una entrevista las modificaciones que realizaron en la previa de la publicación de la canción para evitar complicaciones legales.

Está claro que la unión entre Bizarrap y Shakira no dejó en un buen lugar a Gerard Piqué, exesposo de la colombiana. La «Music Session #53» es una de las canciones más escuchadas en lo que va a del año y tuvo fuertes mensajes para el exfutbolista e incluso para Clara Chía, su actual pareja.

Durante una entrevista en el canal de Youtube «Molusco TV», el productor mencionó que la artista tuvo que cambiar algunas frases por el escándalo legal que podían desatar con el padre de sus dos hijos, Sasha y Milan. El productor se sinceró sobre las modificaciones que tuvieron que aplicar, más allá de que la canción finalmente fue un rotundo éxito.

“Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes, porque luego podían pasar cosas… cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, detalló Bizarrap durante la entrevista.

Incluso se animó a revelar un poco del detrás de escena de la canción que trabajó junto a Shakira. Con respecto al mensaje directo en la línea de «perdón que te sal-piqué», comentó que la idea original estaba enfocada en algo similar a «a ese ají le falta más pique», algo más blando que lo que finalmente la colombiana cantó.

Claro que Bizarrap también se refirió a la aparición de Clara Chía, actual novia de Gerard Piqué. “Shakira sacó el “clara-mente… Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue ella”, comentó son sinceridad, lejos que querer problemas.

“Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Siempre canta lo que siente, yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo”, completó el productor argentino sobre el proceso de Shakira de plasmar su separación en sus nuevos temas.