Operaciones en niveles pre pandemia y expectativa por el blanqueo para viviendas usadas

(Por Natalia González) El presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge De Bártolo, destacó la recuperación que se registró en 2022 en la cantidad de escrituras, con el número más alto desde 2018, y afirmó que este año hay expectativa de que se mantenga la tendencia.

En una entrevista con Télam, señaló la aprobación del blanqueo para vivienda usada como una herramienta que favorece a la actividad, al tiempo que observó la caída de operaciones concretadas con hipoteca.

Se refirió además a las acciones que lleva adelante el Colegio para facilitar la realización de trámites a distancia, el crecimiento de las donaciones y la posible aprobación en el Congreso de la Ley de Autoprotección.

A continuación, los principales tramos de la entrevista:

Télam: 2022 fue un año de recuperación en la cantidad de escrituras respecto de lo que fue 2020-2021. ¿Cuál es la perspectiva para este año?

Jorge De Bártolo: 2020 es un año, con el tema de la pandemia, prácticamente perdido. Todos los indicadores cayeron a pisos que jamás se hubieran imaginado, en abril de 2020 tuvimos 7 escrituras nada más.

Después empezamos a recuperar, 2022 mostró un camino todos los meses ascendente, pese a que todavía estamos en cantidad de escrituras muy bajas. Terminamos con 33.753 escrituras, que es el número más alto desde 2018. Son niveles pre pandemia pero estamos todavía muy lejos de años anteriores.

Si esta recuperación que se vio durante 2022 se sostiene, las cantidades deberían ir subiendo. En Argentina los años electorales son muy particulares, hay mucha expectativa. Eso siempre hace que la parte inmobiliaria, los compradores no es que no compren pero la gente se sienta, analiza más, toma mayores recaudos que en un año en el que no hay elecciones.

Enero no está dando mal, normalmente enero y febrero no hay muchas operaciones pero como es un comparativo, es un indicio.

T: En 2022 hubo una caída de escrituras concretadas con hipoteca. ¿Es una herramienta que hace falta recuperar?

JDB: En los años en que hay crédito hipotecario que se dirige a la clase media y la clase media puede acceder al crédito, la gente lo toma, porque es un cálculo que quien alquila hace, muy sencillo, pago la cuota del crédito o del alquiler. Cuando hay crédito nosotros automáticamente vemos que en esos períodos se dispara la cantidad de operaciones.

T: El blanqueo para inmuebles usados que se aprobó en la Ley de Presupuesto, ¿es un incentivo para recomponer las operaciones en los próximos meses?

JDB: Es un año de expectativa, estamos expectantes a ver qué puede llegar a suceder. En octubre del año pasado tuvimos el crédito de incentivo a la vivienda para construcción, funcionó, no como se esperaba, pero sirvió.

Ahora salió la ampliación también a viviendas usadas, todo eso ayuda, sin dudas. Estamos recibiendo consultas. Es una herramienta que sirve, por supuesto.

T: En cuanto a alquileres ¿cómo funciona la ley actual?

JDB: No está funcionando, se está reclamando de todos los sectores una nueva ley de alquileres. Respecto del mercado uno ve quizás en lo que consultan alguien que quiere alquilar o un propietario, que hay alguna tirantez y vemos que con la ley que hay todavía es difícil, genera dudas. Por eso se está tratando de generar una nueva ley.

T: ¿Cómo ve la implementación de medidas vinculadas a la vivienda ociosa?

JDB: Para alguien que quiera comprar una vivienda para alquilarla o tenerla como resguardo de valor, el que salgan leyes así hay veces que pueden ser contradictorias respecto a leyes tan buenas como el incentivo. Cualquier impuesto o gravamen siempre genera inquietud en quien va a hacer una inversión en decir qué hago, compro o destino ese dinero a otra cosa.

T: Este año desde el Colegio avanzaron en la digitalización para la realización de trámites a distancia

JDB: Sí, este año creció muchísimo la realización de trámites a distancia, ya venía desde la administración anterior y se apuró todo por la pandemia, hoy el Colegio tiene cantidad de trámites digitales.

Otro tema que vemos que la gente tomó conciencia en la pandemia son las donaciones, son actos que no dejan de subir y vemos dos razones por las cuales la gente hoy por hoy dona, le transmite generalmente a sus hijos o persona muy cercana un bien. Primero hay una cuestión jurídica, se reformó el Código Civil respecto de lo que eran las donaciones, y además con la pandemia la gente también tomó conciencia de la finitud y la importancia de dejar todo arreglado.

T: ¿Esperan que se apruebe este año el proyecto de Ley de Autoprotección?

JDB: Sí, la Ley de Autoprotección ya tiene media sanción. Es la voluntad de una persona que hoy está bien de decir si me llega a suceder algo y quedo inválido aunque sea por un tiempo, se designa a otra de confianza para que actúe en su nombre y cumpla con las decisiones fundamentales de su vida.

Hoy en día esa situación se tiene que judicializar, con los tiempos y costos que conlleva.

Esta es una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, todos tenemos algún conocido que tuvo Covid y falleció o estuvo dos meses intubado; si en ese momento hubiésemos tenido una Ley de Autoprotección, muchos de los problemas que se suscitaron se podrían haber solucionado.