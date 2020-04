El club, que actualmente preside Jorge Ameal y que tiene a Mario Pergolini como vicepresidente primero y al ídolo Juan Román Riquelme como vice segundo, con más de 210 mil socios entre activos y adherentes, tiene en su haber 69 estrellas entre torneos oficiales, copas locales y copas internacionales, lo que lo convierte en el más laureado de la Argentina.

Boca Juniors fue fundado por un grupo de cinco jóvenes (Esteban Baglieto, Santiago Sana, Alfredo Scarpatti y los hermanos Juan Antonio y Teodoro Farenga) en un banco de la Plaza Solís en el barrio de La Boca.

Cuando veo estas cosas me arrepiento un rato de no gastarlos hasta verlos llorar cuando descendieron en 2011. Me dieron tanta pena que ni un chiste les hice, mala mía. pic.twitter.com/9ouMeXg9kN

