Bregman sobre aborto: “No pueden pedirnos que esperemos si siguen muriendo mujeres y obligando a parir a las niñas”

Ante la octava presentación del proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo el próximo martes 28, la diputada Myriam Bregman del PTS/Frente de Izquierda, afirmó que “la clandestinidad del aborto se lleva la vida de las mujeres más jóvenes, trabajadoras y pobres. En los barrios populares esto se ve a diario, incluso con adolescentes que se ven obligadas a parir parar no morir por la clandestinidad, porque no tienen el dinero para interrumpir el embarazo en una clínica privada, ni educación sexual en sus colegios ni acceso a la anticoncepción gratuita”. “No pueden pedirnos que esperemos si siguen muriendo mujeres y obligando a parir a las niñas”, y destacó que “con mi compañero Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda vamos a insistir con la urgencia del tratamiento de este reclamo en el Congreso”.

La diputada porteña expresó asimismo que “soy muy respetuosa de todas las ideologías y creencias religiosas, pero ellas no pueden determinar políticas públicas. No se pueden unir pañuelos celestes y verdes porque el pañuelo celeste es símbolo de la militancia por la imposición sobre todas nosotras. El pañuelo verde simboliza un reclamo que lleva años en el movimiento de mujeres, para que no decidan por nosotras, para que no mueran más personas gestantes”.

Bregman afirmó también que “si el derecho al aborto no es ley es porque nos impusieron el filtro de una casta de políticos que no tiene idea lo que es la clandestinidad” y destacó que “en la renovación del Congreso se van más de los que votaron a favor de los que votaron en contra. De Cambiemos sabemos qué podemos esperar, pero también hay que prestar atención y tener cuidado con las alianzas del peronismo y el kirchnerismo en las provincias, porque implican que las listas las armarán personajes anti derechos como Manzur o Bertone. No queremos más sorpresas, todos los candidatos a diputados y senadores nacionales tienen que decir qué van a votar cuando lleguen al Congreso”, sostuvo.

“Nuestras vidas no pueden esperar. El derecho a no morir tiene que ser legal, y tiene que ser ahora”, finalizó la diputada de la izquierda.