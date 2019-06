Bregman y Del Caño presentaron amparo en la Justicia contra la ley de financiamiento de los partidos políticos

Compartí :-) .







Tras su publicación en el Boletín Oficial el pasado viernes, los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman presentaron ante la Justicia un amparo contra la ley de financiamiento de los partidos políticos impulsada por Cambiemos y aprobada con el apoyo del Frente Renovador y el Peronismo Federal en el Congreso. En el amparo solicitan se declare la inconstitucionalidad de la ley y una medida cautelar urgente para que se suspenda su aplicación para la campaña electoral del 2019.

Myriam Bregman, precandidata a diputada por el Frente de Izquierda, detalló que “en la presentación judicial denunciamos que la ley afecta nuestro derecho de publicar y dar a conocer nuestras ideas y propuestas en la campaña en igualdad de condiciones con los demás partidos. Y además hay una vulneración del derecho de los electores, que no podrán acceder en forma igualitaria a la totalidad de nuestras propuestas”. Y agregó: “rechazamos esta ley en el Congreso y ahora creemos que es necesario que la Justicia intervenga en forma urgente, porque violan la convocatoria electoral y cambian las reglas del juego de manera totalmente ilegal para que las empresas les paguen sus campañas”.

Por su parte, Nicolás del Caño, precandidato a Presidente por el Frente de Izquierda, denunció que “en pleno proceso electoral y ya lanzada la convocatoria a las elecciones en todo el país, cambian escandalosamente las reglas de juego. Y no sólo eso: además pretenden blanquear los aportes truchos a sus campañas y otorgarse una autoamnistía por haberse financiado en forma fraudulenta”. Además denunció que “nos encontramos ante una privatización total y legalizada de la política. Por eso rechazamos esta ley que termina beneficiando a los partidos que establecen lazos con los empresarios en detrimento de aquellos que no aceptamos ningún tipo de financiamiento proveniente de esos sectores, como el Frente de Izquierda. Somos los únicos que no recibimos este tipo de aportes porque estamos en contra, porque lo dicen nuestros principios y nuestra plataforma”.

Para finalizar Del Caño y Bregman recordaron que “ya denunciamos ante la Justicia que estaban truchando los padrones para que los jóvenes no puedan votar, y nos tuvieron que dar la razón. Ahora queremos que se rechace esta ley a la medida de los partidos de los empresarios”.