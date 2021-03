Buenos Aires Festival Internacional de Cine. Bafici.. Del 17 al 28 de marzo de 2021

Con cortos y largometrajes, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine 22 BAFICI presenta la competencia internacional.









BAFICI propone el tan esperado reencuentro del públicx con el cine, transformándose además en una herramienta indispensable para el incentivo y la reactivación del sector.

Por primera vez, la competencia principal del Bafici incluye cortometrajes a la par de largometrajes innovadores de directores en los inicios de sus carreras.

Durante 12 días, grandes y chicxs podrán disfrutar gratis, de manera segura y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, de una selección de películas que reúne el cine más singular de todo el mundo, ese que no suele encontrar exhibición en los circuitos de exhibición comerciales (ni tampoco en muchos de los que se presentan como alternativos).

Por primera vez, la competencia principal del Bafici incluye cortometrajes a la par de largometrajes innovadores de directores en los inicios de sus carreras.

El jurado está integrado por:

Ricardo Bedoya , Anahí Berneri, Olivia Cooper-Hadjain, Cristián Sánchez

Selección de películas:

Orphea, de Alexander Kluge (Alemania, Filipinas, 2020)

Bahía Blanca, de Rodrigo Caprotti (Argentina, 2021)

Cuando el Olimpo choca con la pampa, de Sol Miraglia (Argentina, 2021)

El beso, de Federico Luis Tachella (Argentina, 2021)

La vagancia, de Ayar Blasco (Argentina, 2021)

Mari, de Adriana Yurcovich (Argentina, 2021)

Mi última aventura, de Ezequiel Salinas (Argentina, 2021)

Yon, de Bárbara Lago (Argentina, 2021)

Migrations, de Jerome Peters (Bélgica, 2020)

O amor dentro da câmera, de Jamille Fortunaro (Brasil, 2021)

White Lie, de Yonah Lewis (Canadá, 2019)

Dopamina, de Natalia Imery Almario (Colombia/Uruguay/Argentina, 2019)

Opera, de Erick Oh (Corea del Sur/Estados Unidos, 2020)

Self-portrait 2020, de Dangwoo Lee (Corea del Sur, 2020)

Monty and the Street Party , de Mikael Wulff (Dinamarca/Bélgica/Suecia, 2020)

What We Don’t Know About Mariam, de Morad Mostafa (Egipto, 2021)

El planeta, de Amalia Ulman (España, 2021)

La espada me la ha regalado, de Miriam Martín (España, 2019)

Os corpos, de Eloy Domínguez Serén (España, 2020)

Cryptozoo, de Dash Shaw (Estados Unidos, 2021)

Jesus Shows You The Way To The Highway, de Miguel Llansó (Estonia/España/Etiopía/Letonia/Rumania/Reino Unido, 2019)

The Old Man Movie, de Oskar Lehemma (Estonia, 2019)

Hide, de Daniel Gray (Francia/Hungría/Canadá, 2020)

Club Internacional Aguerridos, de Leandro Córdova (México, 2019)

Mermaid on Board, de Miko Stopar (Noruega/Argentina, 2021)

Catavento, de João Rosas (Portugal, 2020)

¡Communists!, de Christopher Small (Reino Unido, 2021)

The Rebirthing Club, de Valentina Carrasco Thayer (Reino Unido, 2021)

Ant Hill, de Marek Náprstek (República Checa, 2020)

Mikrotron, de Petr Michal (República Checa, 2021)

The Nose or Conspiracy of Mavericks, de Andrei Khrzhanovsky (Rusia, 2019)

Las fuerzas inmanentes, de Mauro Movia (Serbia/Argentina, 2021)

Montevideo vampiro, de Cristhian Orta (Uruguay, 2021)

Entradas: Las entradas son gratuitas y con reserva previa online, en la web buenosaires.gob.ar/festivalesba.









