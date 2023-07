Cafiero le respondió a Bullrich y criticó su propuesta de blindaje: «¿En serio quieren más deuda?»

El canciller Santiago Cafiero criticó hoy la propuesta económica de blindaje expresada por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y sostuvo que la oposición «no vuelve con recetas del pasado», si no que buscan continuar «la tarea inconclusa» que dejaron en el gobierno anterior que encabezó Mauricio Macri.

«Para la oposición, la solución es quitar capacidades al Estado, a contramano de lo que sucede en el mundo y la Argentina. Bullrich está hablando de blindaje ¿En serio quieren más deuda? Con el brutal endeudamiento irresponsable e impagable que tomó (el expresidente Mauricio) Macri, ¿esto se resuelve con más deuda?», se preguntó Cafiero en declaraciones a radio Delta.

El canciller agregó que el otro precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, propone resolverlo «con más ajuste» mientras que el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quiere «dinamitar el Banco Central».

«La primera vez que escuche las declaraciones de Bullrich pensé `mira como vuelven al pasado con recetas viejas, evidentemente no tienen nuevas ideas`. Pero después me puse a pensar que no es eso. No vuelven con recetas del pasado que desembocaron en el 2001, sino que les quedó la tarea inconclusa del gobierno anterior en Argentina», remarcó Cafiero.

De esta forma, el canciller se refirió a las declaraciones de la exministra de Seguridad en el encuentro en la Sociedad Rural, donde este lunes afirmó que si llegaba a la jefatura del Estado abandonaría las restricciones cambiarias y, luego, en una entrevista televisiva, añadió que para lograrlo recurría a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para «blindar» la economía argentina.

Por otro lado, Cafiero afirmó que el gobierno nacional puede «tener asignaturas pendientes» y señaló que «el primero que lo reconoce es (el presidente) Alberto Fernández».

«El primero que se puso al frente para resolverlas fue Sergio Massa. No lo esconce, no se hace el boludo con los problemas, va al frente», subrayó.

Además, sostuvo que Massa pidió a los precandidatos que también tienen «responsabilidades de gestión» avanzar en esa «doble vida y mostrar activa la gestión» como el trabajo desde cancillería con las pymes exportadoras.

Finalmente, Cafiero evaluó que la gestión nacional «hizo muchísimo» en obra pública, construcción de vivienda, con la campaña de vacunación, el gasoducto y «las turbinas para despegar una agenda productiva que resuelva la restricción externa, la exportación de minerales y todo el entramado científico y tecnológico».

«Hubo muchos campos de acción en nuestro gobierno que avanzaron a muy buena velocidad y dieron resultados inmediatos. Otros, no tuvieron resultados inmediatos y hay otros que son asignaturas pendientes. El peronismo los reconoce, se arremanga y labura para resolverlos», completó.