Caída del consumo: Los principales retailers realizan el ElectroFest 11, 12 y 13 de marzo

Ante la caída del consumo, los principales retailers se unen para tres días de descuentos. El evento se desarrollará 11, 12 y 13 de marzo. Ante una coyuntura patetica, los altos costos de las tarifas son una de las mayores preocupaciones de los habitantes del Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, según una encuesta del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), para más del 70% las facturas “son caras o imposibles de pagar”.

Algunos de los retailers de tecnología más importantes del país se unieron para realizar el ElectroFest, un evento nacional en el que se aplicarán descuentos a sus productos los días 11, 12 y 13 de marzo.

Participarán de la primera edición Cetrogar, Fravega, Garbarino, Megatone, Musimundo, Ribeiro, Aloise, Casa del Audio, Compumundo, Hendel y Naldo, que aplicarán los descuentos tanto en sus tiendas físicas como online. Se aguarda que las rebajas sean de hasta el 30% y que haya facilidades de pago con distintos bancos.

Esta unión de fuerzas se da en un marco de profunda caída del consumo en electrodomésticos. Según datos de la consultora GFK Argentina, en enero el descenso fue de 39% interanual. Y el rubro de la informática, con un de 46%, fue el más castigado.

Por otra parte, los pequeños electrodomésticos –licuadoras y microondas– tuvieron un descenso de 25% y los grandes electrodomésticos, 26%.

Dan Attie, director comercial de Ribeiro, comentó que “en estos momentos es cuando más tenemos que agudizar la creatividad, rasgo característico de este país, y salir proactivamente a ofrecer alternativas de precios y financiación que puedan resultarle atractivas al consumidor”.

Desde Garbarino comentaron que se trata de una “excelente oportunidad para acompañar a los consumidores” en alguna de las 150 sucursales que la cadena tiene en todo el país.

Juan Martín Romero, director ejecutivo de Negocios y Tecnología de Frávega, comentó que es una “acción sin precedentes” en el que “las empresas líderes en retail de electrodomésticos del país han decidido aunar esfuerzos para acercarle a los consumidores la oportunidad de comprar los mejores productos a precios muy convenientes”.

Desde Musimundo, por su parte, han considerado que, “sin dudas, será uno de los hitos dentro del año calendario para aprovechar las mejores ofertas del mercado”.

CRISIS MARCA CAÑON

a opinión negativa sobre alto costo de los servicios no baja con 76% para el gas, 75% para la luz y 71% para el transporte. Alrededor de dos tercios de la población experimenta las tarifas como una amenaza a su economía.

El dato más relevante es que en el segundo cordón, alrededor de la mitad de la gente no puede pagar las tarifas. En el oeste y el sur, el 47% afirma que no puede pagar la luz. En la zona sur el 46% no puede pagar el gas.

Transporte público: viene sufriendo actualizaciones constantes. Según la encuesta, en todo el AMBA el 71% lo considera caro o imposible de afrontar y el crecimiento del malestar vinculado al transporte no se detiene ya que pasó de 9% en julio de 2017 a 29% este mes.