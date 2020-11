Compartí :-) .









Cajero automático de Bitcoin en Coto























Un cajero automático de Bitcoin (BTC) fue instalado en la sucursal «Botánico» del supermercado Coto Av. Santa Fe 3760, C1425 BGY, Buenos Aires, en la capital de Argentina.

«¡Ya estamos operando en Palermo!» comunicó la empresa Athena, responsable de su instalación y mantenimiento, mediante su página de Facebook.

El otro se encuentra en Galería Jardin – Premiere Tecnología Piso 1, Florida 537, C1005 AAK, Buenos Aires



Este cajero, como todos los de la empresa, permite operar con Bitcoin, Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y Bitcoin Cash (BCH). La cotización de cada una de estas criptomonedas contra el peso argentino puede consultarse en el sitio web de Athena.

Se suma a los 13 cajeros automáticos de criptomonedas que, según el sitio web especializado ya están en funcionamiento en el país. El primero de ellos fue instalado por Athena en el año 2018.

Actualmente esta compañía tiene cajeros en las ciudades de Buenos Aires, Avellaneda, La Plata, San Fernando, Córdoba y Mendoza. Se habían mencionado sus planes de expandirse también hacia el sur del país, más precisamente a la ciudad de Neuquén. Fuera de Argentina, operan en Colombia, El Salvador, México y los Estados Unidos.

Las comisiones varían entre un 5% y un 15% por transacción, el límite para retirar es de ARS 60.000 (puede variar según la disponibilidad del cajero) y puede depositarse hasta ARS 15.000.

Cómo comprar y vender Bitcoin en un cajero automático Athena

Para utilizar los cajeros de esta compañía, no se requiere el largo proceso de registro propio de los exchanges. Aquí, el cajero tomará una fotografía del DNI del cliente, quien también deberá introducir un número de teléfono celular y verificarlo mediante un código por SMS. Luego de eso, ya está listo para operar.

En caso de comprar bitcoin u otras criptomonedas, estos cajeros brindan la posibilidad de enviarlos a la dirección del cliente. Para esto deberá tener instalado un monedero en su teléfono, que mostrará el código QR que será escaneado por el cajero, o introducir la dirección manualmente. Otra opción es que el cajero imprima un monedero en papel.

En caso de querer cambiar criptomonedas por dinero en efectivo, el usuario deberá introducir el monto en pesos que desea recibir. El cajero mostrará en su pantalla un código QR que será necesario escanear con el teléfono, desde la aplicación del monedero. Entonces se enviará la cantidad exacta de la criptomoneda con la que se opera.

Luego de enviar las criptomonedas, la demora para retirar el dinero en efectivo es de aproximadamente 10 minutos. Este es el tiempo promedio que tarda en confirmarse la transacción. El cliente no precisa esperar en el cajero, pues mediante un SMS se le informará cuando el dinero esté listo para ser retirado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es un tipo de divisa digital. Esto significa que si tienes Bitcoin puedes usarlo como dinero, en vez de usar monedas o billetes. Actualmente, el Bitcoin se usa mayoritariamente para compras online, ya que tiene mejor liquidez que el dinero físico (y costos de transacción más bajos). Hay miles de tiendas online que aceptan Bitcoin y ese número crece cada día. Bitcoin es “el internet del dinero”.

¿Cómo compro Bitcoin en un cajero automático Athena Bitcoin?

Paso 1: Verifica tu número celular introduciéndolo al cajero y luego introduciendo el código que te llegará por SMS.

Paso 2: Elige el destino a donde te gustaría mandar el Bitcoin. Puedes elegir entre escanear un código QR (recomendado), imprimir un Monedero Virtual en papel, o introducir la dirección de tu Monedero Virtual manualmente. Nuestras máquinas funcionan con cualquier Monedero Virtual Bitcoin. Sin embargo, si no tienes uno, puedes imprimir una billetera de papel en la interfaz del cajero.

Paso 3: Introduce dinero en efectivo.

Paso 4: Presiona “Terminar” y elige si quieres recibir tu recibo en papel o por email.

¿Cómo cambio Bitcoin por dinero en efectivo en un cajero automático de Athena Bitcoin?

Paso 1: Verifica tu número celular introduciéndolo al cajero y luego introduciendo el código que te llegará por SMS.

Paso 2: Elige la cantidad de efectivo que te gustaría recibir.

Paso 3: Usando tu Monedero Virtual en tu celular, escanea el código QR en la máquina para así mandar la cantidad exacta de Bitcoin que se requiere para tu transacción (asegúrate de mandar tu Bitcoin junto con la comisión por transacción).

Paso 4: Recibirás un recibo con un código de canje (asegúrate de no perder este código).

Paso 5: Necesitarás esperar más o menos 10 minutos para que tu Bitcoin sean confirmadas en la cadena de bloques. Cuando hayan sido confirmadas recibirás un SMS que te dejará saber que tu dinero está listo para ser recogido.

Paso 6: Regresa a la máquina, presiona “Canjear” y usa tu código de canje para conseguir dinero en efectivo.

¿Cómo opero en el cajero en dólares?

Para operar en el cajero en dólares en Walmart Constituyentes deberá tener un teléfono celular, billetera virtual descargada y DNI. Podrá operar hasta 200 USD por mes.

Para operar en una cantidad comunicarse a cajerodolares@athenabitcoin.com.ar

¿Qué es un monedero Bitcoin?

Igual que los monederos o carteras que tú tienes en la vida real, un monedero (“Wallet” en Inglés) Bitcoin se usa para almacenar dinero. La diferencia es que en vez de almacenar billetes o tarjetas, un monedero Bitcoin almacena claves privadas. Casi siempre, un Monedero Virtual está protegido con una contraseña o de alguna otra forma para evitar un acceso no autorizado. A diferencia de la red Bitcoin, un Monedero Virtual Bitcoin sólo es controlado por su usuario (por su parte, la cadena de bloques se distribuye y comparte). Es importante mantener el monedero Bitcoin seguro, ya sea poniéndole una contraseña fuerte o manteniéndola fuera del alcance de cualquier evento con fines maliciosos.

¿Cómo consigo Bitcoin de un monedero en papel?

Paso 1: Debes descargar una app de Billetera Virtual que tenga la capacidad de conseguir Bitcoins de un monedero en papel, por ejemplo EDGE o Coinomi.

Paso 2: Cuando ya hayas descargado una Blletera, simplemente crea una cuenta.

Paso 3: Una vez que ya hayas instalado tu cuenta de Monedero Virtual, puedes presionar “Enviar” o “Importar tarjeta de regalo Airbitz” en la pantalla de Transacciones.

Paso 4: Esto activará tu cámara. Escanea el código QR en tu monedero en papel (el que está hasta abajo).

Paso 5: Las monedas automáticamente se moverán a tu Billetera Virtual y aparecerán como pendientes. Toma más o menos 10 minutos que la transacción sea confirmada. Si ves que toma más tiempo, intenta cerrar y volver a abrir la app.

¿Por qué no aparecen mis Bitcoins?

Todas las compras de Athena se entregan dentro de 15-20 minutos, por lo que debe recibir sus monedas muy rápidamente. Si no ves las monedas en tu Billetera Virtual, la solución 9 veces de 10 es actualizar el app, cerrándola y volviéndola a abrir. Algunos Monederos Virtuales no mostrarán las monedas hasta que la transacción se haya confirmado en la cadena de bloques, lo que típicamente lleva 10 minutos, a menos de que la red vaya lenta por un alto volumen de transacciones. Si estás preocupado porque siguen sin aparecer tus monedas, por favor revisa tu transacción en la red en Blockonomics.co. Usa la dirección de tu Monedero Virtual para buscar tu transacción.