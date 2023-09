CAME y el INTI acuerdan trabajar por la digitalización de las pymes

SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. – La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró hoy el Día de la Industria junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y expresó la necesidad de avanzar en la digitalización de los procesos productivos en las pymes. “La educación financiera y la digitalización son dos pilares fundamentales para la industria del futuro”, aseveró el presidente de CAME, Alfredo González, y agregó: “En ese sentido, es importante la función del INTI para fortalecer el trabajo que llevan a cabo los emprendedores y empresarios de todo el país. Digitalizar no significa deshumanizar, significa que se va a necesitar profesionalizar a nuestra gente e invertir tiempo en capacitación”. Por su parte, la presidenta del INTI, Sandra Mayol, aseguró que “sabemos que tenemos un capital y un recurso humano que cuidar”. Además, señaló que “la Argentina necesita que la industria esté en su máxima potencia, que la producción nacional sea con mano de obra especializada”. Estuvieron presentes el secretario general de CAME, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; los vicepresidentes Alberto Kahale y Fabián Castillo; el director del sector Industrial, Juan Carlos Uboldi; la directora del sector Mujeres Empresarias, Laura Teruel y el vicepresidente del INTI, Jorge Ernesto Schneebeli. Cabe destacar que el Día de la Industria se festeja todos los 2 de septiembre.