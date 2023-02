CAME y la Secretaría de Economía del Conocimiento acuerdan trabajar para la transformación digital de las pymes

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, se reunió con el secretario de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía, Ariel Sujarchuk, para avanzar en la creación de un nodo tecnológico en CAME que permita la transformación digital de las pymes a nivel federal. Por otra parte, acordaron la participación de la entidad en la Feria de la Economía del Conocimiento que organizará el Ministerio de Economía los días 17, 18 y 19 de marzo en La Rural, con un espacio para las pymes 4.0. “La economía del conocimiento nos permitirá aumentar la productividad de las pymes de forma transversal”, señaló González. Participaron, también, de la reunión la jefa de Gabinete de la Secretaría, Analís Hernández, y el coordinador de la Comisión de Innovación Tecnológica Pyme de CAME, Silvio Zurzolo.