Canal Volver transmitirá en vivo los Premios FUND TV

El próximo lunes 1 de julio a las 20.30 hs. Canal Volver transmitirá en vivo la entrega de los premios FUND TV.

La ceremonia se realizará en el Auditorio Principal de La Rural y la conducción estará a cargo de Emilia Attias y Horacio Cabak.

En su 25º edición, los Premios Fund TV 2019 se entregarán en el Auditorio Principal de La Rural.

Fund TV es una institución privada sin fines de lucro fundada en 1992 cuya misión es mejorar la televisión desde el ángulo de su impacto educativo.

El Premio Fund TV es una distinción con alcance federal, que fomenta la participación del ámbito televisivo de todo el país. Se otorga a empresarios, anunciantes, productores y publicitarios que desde la TV hayan realizado programas que se destacaron por su aporte a la sociedad. La misión del premio es concientizar sobre la influencia de la televisión y su función social. Además difundir y convocar a realizadores y productores de todo el país a presentar sus trabajos para ser evaluados y distinguidos.

Los Nominados a los premios FUND TV son:

Artístico y cultural – Productoras o emisoras

La marca original / TV Pública / Bs. As

Maravillas porteñas / Canal de la Ciudad / Bs. As

Somos teatro monólogos / Canal (á) / Bs. As

Artístico y cultural – Productoras pequeñas o medianas

En viaje / Radio y Televisión Río Negro SE / Río Negro

Mitos y leyendas de la Región guaraní / Cable Norte Televisión S.A / Misiones

Recomendados del 10 / Radio y Televisión Río Negro SE / Río Negro

Ciencia, naturaleza y ambiente

Científicamente / Señal U, Mendoza / Mendoza

Elemento vital. El agua en el siglo XXI / TV Universidad de La Plata / La Plata

La liga de la ciencia / TV Pública / Bs. As

Deportivo

Buenos Aires en carrera / Canal de la Ciudad / Bs. As

Encuentro de campeones / Direct TV Sports / Bs. As

Instinto natural / Deportv / Bs. As

Documentales unitarios

Como dice el tango / Canal de la Ciudad / Bs. As

Historias profundas, la Expedición Villarino / Todo Noticias (TN) / Bs. As

Sub 99 / El Garage TV / Bs. As

Documentales en serie

Argentina decime que se siente / TV Pública / Bs.As

En el camino / Todo Noticias (TN) / Bs. As

Esta es mi villa / Todo Noticias (TN) / Bs. As

Proyecto patrimonio / Canal (á) / Bs. As

Educación

Caminos de tiza / TV Pública / Bs. As

Historias encontradas / Canal (á) / Bs. As

Todo tiene un porqué / TV Pública / Bs. As

Entretenimiento

Pasapalabra / El Trece / Bs. As

Volver pregunta Mundiales / Volver / Bs. As

Ficción

El Marginal II / TV Pública / Bs. As.

Gorda / UN3 / Bs. As

La Caída / TV Pública / Bs. As

Ficción diaria

100 días para enamorarse / Telefe / Bs.As

Las estrellas / El Trece / Bs. As

Infantil

Planeta recreo / LV 89 Canal 7 Mendoza – LV 82, Canal 8 San Juan – Guatevisión / Mendoza

Sabina Cantarina / Canal 3 Rosario / Santa Fe

Super saludable TV / Telefe Rosario – Somos Rosario / Santa Fe

Interés general – Productoras pequeñas o medianas

Comecocco en Acequia / Canal Acequia / Mendoza

En foco / Canal 3 de Rosario / Santa Fe

Fiestas rionegrinas / Radio y Televisión río Negro SE / Río Negro

Interés general – Productoras o emisoras

Hablemos de otra cosa / La Nación Más (LN+) / Bs. As

Modo selfie / América TV / Bs. As

Ser social / Canal 3 Rosario / Santa Fe

Juvenil

Generación X TV / Telefe Rosario / Santa Fe

Misterios submarinos del fin del mundo / Paka Paka / Bs. As

Muy liebre / La Nación Más (LN+) / Bs. As

Musicales y espectáculos artísticos

Autorretratos / Canal (á) / Bs. As

Ciudades de tango / TV Pública / Bs. As

Jam session / Canal de la Ciudad / Bs. As

Opus Cuatro: 50 años / TV Pública / Bs. As

Noticiero local

Edición central / Radio y Televisión Río Negro SE/ Río Negro

Arriba Córdoba/ El Doce/ Córdoba

Noticiero Nacional Arriba argentinos/ El Trece/ Bs. As.

Buenos días América / América TV / Bs. As.

Telenoche / El Trece/ Bs. As.

Periodístico de actualidad

Café de la tarde / La Nación Más (LN+) / Bs. As

Periodismo para todos / El Trece / Bs. As

Ya somos grandes / Todo Noticias (TN) / Bs. As

Periodístico local

Por Bahía / Canal 9 Bahía Blanca / Bahía Blanca

Punto de partida / Compañía de circuitos cerrados (CCC) / Tucumán

Sin hilo / Canal 12 – Madryn TV / Chubut

Periodístico de opinión

Odisea Argentina / La Nación Más (LN+) / Bs. As

Ronda de editores / TV Pública / Bs. As

Terapia de noticias / La Nación Más (LN+) / Bs. As

Tiene la palabra / Todo Noticias (TN) / Bs. As

Prevención

Generaciones / El Trece / Bs. As

Lo invisible a los ojos – Telenueve / Canal 9 / Bs. As

Plan A / Telefe Santa Fe / Santa Fe

Promoción humana y social

Juntos para sumar / Radio y Televisión Rio Negro SE / Río Negro

Juventud acumulada / TV Pública / Bs. As

Tocar para vivir / Todo Noticias (TN) / Bs. As

Digital educativo

Club de lectura / rosario3.com / Santa Fe

Cosas del jardín / Youtube – Facebook / Bs. As

Publicidad

Chicos sin alcohol / Consejo Publicitario Argentino / Bs. As

Temas de vida cotidiana Cucinare / El Trece / Bs. As

Pantagruélico parrillas/ Canal de la Ciudad / Bs. As

Pasión por las brasas / Canal 3 Rosario / Santa Fe

