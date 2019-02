Cáncer: la importancia de la familia y amigos

Según el INC (Instituto Nacional del Cáncer), Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes.

El diagnóstico de cáncer puede presentarse por sorpresa o no, pero en todos los casos es una noticia difícil de asumir. Si bien actualmente, y dependiendo del momento de detección, no se considera una enfermedad mortal es considerada una de las patologías con mayor repercusión emocional. Fundación Barceló recalca la importancia de sentirse acompañado y brinda algunos consejos útiles para familiares y amigos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al cáncer como un “proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células” que puede tener su origen en agentes externos y factores genéticos heredados. Es una de las enfermedades con mayor repercusión en el estado anímico y emocional de quienes la padecen, siendo fundamental contar con ayuda psicológica para afrontarla. A su vez, el acompañamiento de una red de apoyo social en el contexto familiar y social puede ser un diferencial, mejorando la calidad de vida de quienes la padecen. Fundación Barceló menciona tres situaciones donde esta contención puede marcar la diferencia:

Estados de ánimo difíciles de contener por sí mismo: desde la angustia, hasta la irritación pasando por el decaimiento marcado. Es importante saber que aquellos que padecen de cáncer pueden sufrir de sensaciones varias como ansiedad, incertidumbre, miedo, tristeza o enojo. Por eso es importante alentarlos a que realicen una consulta psicológica que quizás pueda convertirse en entrevistas o tratamiento que resulten una ayuda eficaz para enfrentar todo el proceso.

Estar informado: para la persona enferma es un alivio contar con alguien que pueda acompañarlo al médico y esté informado sobre esta patología. Genera una sensación de seguridad y entendimiento.

Alimentación: el tratamiento contra el cáncer tiene efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea, etc. Por eso es importante mantener un control para evitar la desnutrición. Es aconsejable realizar varias comidas al día con alimentos nutritivos.

Como familiar o amigo es difícil acompañar a una persona enferma y muchas veces podemos sentirnos desorientados y frustrados. Desde Fundación Barceló suman algunas recomendaciones para que los acompañantes no se sientan tan perdidos:

Centrarse en el presente, vivir el “aquí y ahora” si es posible que así sea. Esto depende de cada uno, sus formas y estados de ánimo predominante. Si es posible entonces se puede disminuir la angustia propia y la del enfermo. Es importante recuperar el deseo vital y no sentir que se perdió el control de la vida.

No frustrase por las propias emociones: en el afán de querer ayudar negamos nuestros propios sentimientos. Es importante no hundirse en un sentimiento de culpa intenso o sentirse triste irremediablemente. Algún buen momento y sobre todo buenos vínculos retoman la necesidad de vitalizarse, descansar más relajado y reírse o gozar de algo bello, al menos por un rato.

Juntarse con otras personas: es importante mantener el vínculo con otros familiares y amigos, hablar de otros temas y distenderse. Pero lo fundamental es el convivir con otros que son sentidos como contenedores y verdaderos acompañantes en un momento vital difícil.

Uno de los principales objetivos de Fundación Barceló es la prevención de la salud, por esta razón, invita a la sociedad a estar informada sobre este mal, recalcando la importancia de estar en contacto con un profesional.

