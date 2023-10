Candela Francisco. Mundial de ajedrez. Campeona del Mundo FIDE Junior (Girls U20).

Candela Francisco. Logró coronarse de manera invicta. Es la primera mujer argentina en conseguirlo. Mundial de ajedrez:

Confirmado: Candela Francisco es la nueva Campeona del Mundo FIDE Junior (Girls U20). La argentina de 17 años consiguió una heroica victoria en el último minuto para superar a su rival de última ronda, la búlgara Beloslava Krasteva, y consiguió el título gracias a su mejor desempate.

Confirmed: Candela Francisco is the new FIDE World Champion Junior (Girls U20). The 17-year-old Argentinian scored a heroic last-minute victory to leapfrog her last-round rival, Beloslava Krasteva of Bulgaria, and clinched the title thanks to her better tie-break. 🏆🇦🇷

