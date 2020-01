Caqui muy rico en vitamina A y C uno de los grandes manjares.

Compartí :-) .







Pocos se animan a consumir ese fruto, muy rico en vitamina A y C. Sin embargo, es uno de los manjares que trae el otoño.

El sabor de esta fruta de otoño, originaria de China y Japón, es un misterio para las grandes mayorías. Aunque desde hace años se produce en diferentes puntos del país, la familia argentina todavía no la incorporó a su mesa. Consultado sobre las causas del bajo consumo, Oscar Liberotti, de la Gerencia de Control de Calidad y Tecnología del Mercado Central, explicó que lo consume en general la población de origen oriental y la familia argentina no lo incorpora por desconocimiento y además por el precio. “El kilo de caqui en el Mercado está 100 pesos y en la verdulería te cobran una unidad a 30, eso te tira para atrás el consumo”. El caqui es producido principalmente en Buenos Aires y Santa Fe y en menor medida en Tucumán y Misiones; y se encuentra disponible en el Mercado entre los meses de marzo y julio. “Es una fruta muy dulce, rica en vitamina A y C. Comiendo 100 gramos de caqui te garantizás el 50 por ciento de vitamina A que necesita el cuerpo”, destacó.

El caqui o palosanto es el nombre genérico de varios árboles cultivados por sus frutos llamados caquis o kaki. Etimológicamente procede del japonés kaki.

La especie de la que recibe su nombre el fruto es D. kaki, mientras que D. lotus y D. virginiana se utilizan como portainjertos de la primera.

Son árboles de la familia del ébano (Ebenaceae) de hasta 12 metros de altura, caducifolios y que pueden ser de floración monoica, dioica o hermafrodita. En el cultivo suelen utilizarse los tipos monoicos y solo pies femeninos para, mediante partenocarpia, evitar la formación de semillas.

El fruto es una baya, con el cáliz persistente, y que puede ser astringente (por la presencia de tanino) y entonces se da una maduración completa en el árbol, o bien no astringentes y de maduración completa después de la cosecha. Tiene la particularidad de que no se puede consumir en el momento de la recolección, ya que necesita un proceso de sobremaduración debido a su aspereza, por lo que se suele tratar antes untándolo con alguna clase de bebida alcohólica fuerte, como el coñac, el aguardiente o la cazalla.

El «Rojo Brillante» pertenece a la variedad (CFA) de frutos astringentes. Dentro del corto espacio de tiempo en que maduran las variedades de caqui conocidas, el «Rojo Brillante» puede considerarse como una variedad de media estación. El árbol es de buen vigor, produciendo frutos gruesos, oblongos, de buena calidad y aspecto. Admite bien los tratamientos posteriores a su cosecha para la eliminación de la astringencia, pero su epidermis es delicada, lo que dificulta su manipulación y lo convierte en un fruto muy sensible a adversidades climatológicas como las heladas o el granizo. Las características de esta variedad son:

Color: Piel semiadherente y de grosor medio, con color amarillo anaranjado en la recolección y rojo intenso al madurar.

Gusto: Dulce en la madurez y muy astringente (abundancia de taninos) antes de alcanzarla, salvo que se someta a un tratamiento desastringente.

Pulpa: De tacto consistente y color naranja rojizo en la recolección. En la madurez se caracteriza por un color rojo intenso y pulpa acuosa.

Forma: De sección transversal redondeada y ligeramente alargado en la sección longitudinal.

Los caquis se pueden consumir de dos formas diferentes: «Clásico», el de la pulpa blanda. Se recolecta maduro con una textura blanda que hace que se coma con cucharilla. «Persimón», es el de la pulpa dura. «Persimón» es el nombre que reciben los frutos de la variedad «rojo brillante» tras ser sometidos a un tratamiento en almacén, por el que se elimina la astringencia, permitiendo ser consumido con cuchillo y tenedor. Dicho proceso consiste en recolectar los frutos aún sin madurar y conservarlos en torno a 20 °C entre 2 y 4 días en cámaras con una atmósfera controlada con una concentración de 5.000 ppm de etanol y con una humedad relativa del 90%. Presenta un color anaranjado y su textura es más firme, permitiendo su comercialización y exportación.

El consumo de caquis es recomendable ya que contienen caroteno y criptoxantina, ambos ricos en vitamina A. También tienen un alto contenido en vitamina C. Son ricos en potasio, azúcar y glucosa. Con su actividad antioxidante con efectos beneficiosos que disminuyen el riesgo de determinadas enfermedades degenerativas (cáncer, cataratas, problemas cardiovasculares, etc.).[cita requerida] También se recomienda su consumo para combatir la diarrea y la colitis.

Su consumo como fruta fresca es delicioso aunque también se puede consumir como mermelada, crema helada, sorbete, flan, pastel, pudín o bebida refrescante.