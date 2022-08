Caso Pachelo: “Él mató a María Marta”: John Hurtig

Pachelo ahora influencer, que se saca fotos con bañaderas, como burlando a su asesinada.

“Él mató a María Marta”: John Hurtig reveló una conversación con el hermano de Pachelo

El hermano de María Marta García Belsunce aseguró que el familiar del sospechoso le confió que días antes del crimen compró municiones calibre .32 largo, el mismo que fue utilizado en el hecho.

El hermano de la fallecida, y testigo en el juicio, afirmó que nunca antes había mencionado el nombre de este familiar porque se lo había prometido.

John Hurtig, hermano de María Marta García Belsunce.

«Les pido por favor virar este barco que hace 20 años que se no se pueden virar. Nuestra vida sigue pero María Marta, Guillermo Bártoli (su cuñado), mi vieja y mi viejo están muertos. Hagan justicia por María, boludos, se los ruego», le dijo al tribunal en tono coloquial, ante la mirada atenta de los jueces .Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Al inicio de su testimonio, el principal testigo de la 15ta. audiencia arremetió contra lo que denominó «la corporación judicial», compuesta por los fiscales Molina Pico, Juan Martín Romero Victorica y el policía Aníbal Degastadi, quienes -según sostuvo- condenaron a su familia por sus distintas participaciones.

El tercer miembro de la familia de María Marta citado hasta el momento como testigo comenzó a declarar pasadas la 15 y lo primero que dijo fue que comenzó a escuchar el nombre del vecino Nicolás Pachelo durante el velorio de su hermana, por comentario de Nora «Pichi» Taylor, quien le dijo «no habrá sido ese hijo de puta que le robó el perro», en relación a la mascota «Tom».

Luego, Hurtig contó cómo se enteró de la muerte de su hermana y relató con detalle cómo fue el hallazgo del famoso «pituto», el plomo de una bala que se deformó luego de que impactara en el cráneo de la víctima y que fue arrojado por él en el inodoro.

«Nunca le dije a (Diego) Molina Pico que tenía dudas, el fiscal era él, las preguntas las tenía que hacer él. Metimos dos ambulancistas con la obligación legal de hacer la denuncia, un fiscal de Casación (por Juan Martín Romero Victorica), (Anibal) Degastaldi y Molina Pico no vinieron a tomar café a casa, vinieron a laburar. ¿Eran cinco tipos con obligación legal de hacer las cosas bien y encubrimos nosotros?», se preguntó con un tono efusivo.

En ese momento, Hurtig hizo referencia a una «corporación judicial» que le «tocó el culo» a su familia.

«Estuve nueve horas poniendo la mano en la mierda y ni él (Molina Pico) sabía lo que era un pituto, no me dijo que era una bala, tuvo que poner un perito balístico. ¿Y yo me tengo que dar cuenta qué es una bala, la puta madre? Fueron 20 años, flaco, que nos estuvieron rompiendo el orto», dijo antes de largarse a llorar, en referencia a las imputaciones y condenas a él y parte de su familia.

Por último, John recordó a María Marta, quien lo cuidaba cuando sus padres se iban de viaje y se criaron juntos, a pesar de los casi 20 años que se llevaban de diferencia.

«Era un amor…no puedo hablar, perdón», se disculpó ante los presentes antes de quebrarse nuevamente.

En otra jornada por el juicio del asesinato de María Marta García Belsunce, su hermano John Hurtig aseguró en el juicio oral que un familiar de Nicolás Pachelo le reveló que el principal acusado fue el asesino de la socióloga.

Hurtig fue el principal testigo de la jornada que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro, y relató ante el tribunal que el contacto que tuvo con el hermano de Pachelo, llamado Francisco, se produjo luego de una entrevista que dio con el periodista Jorge Lanata meses después del crimen de su hermana.

Antes de continuar con su testimonio, el testigo afirmó que nunca antes había mencionado el nombre de este familiar porque se lo había prometido, pero el fiscal Patricio Ferrari le dijo que hoy era el momento y le recordó que estaba declarando bajo juramento.

«El familiar era el hermano, Francisco Pachelo», afirmó, sin dudas, el propio Hurtig antes de contar la reunión con el hombre, a la que fue acompañado por un investigador privado que la familia había contratado para esclarecer el crimen.

«Nos juntamos en una confitería de la avenida Córdoba. Yo no lo conocía a Francisco, así que él me vio a mí y me dijo ´mirá, yo no soy como mi hermano, yo te quiero decir que mi hermano mató a tu hermana´», expresó Hurtig.

«Le tengo pánico a mi hermano»

El hermano de María Marta recordó que le pidió que vaya a declararlo en la fiscalía ante el fiscal que tenía a su cargo la investigación, Diego Molina Pico, pero Francisco Pachelo le respondió: «No te va a servir porque soy el hermano y además le tengo pánico».

«Nicolás estaba con una pistola (calibre) .32 largo días antes del homicidio de tu hermana en la tosquera (de Pilar), tirando tiros», agregó Pachelo, en referencia al emprendimiento familiar que poseía la familia Pachelo en ese partido bonaerense, según relató Hurtig.

«El peón le contó que Nicolás pasó a buscarlo, fueron a comprar a una pajarera 10 balas de calibre .32 largo. Volvieron a la tosquera, sacó un arma de la guantera, tiró tres o cuatro tiros y le dijo al peón que después le iba a regalar el arma», recordó.

Luego de esa reunión, Hurtig realizó junto con el investigador privado una cámara oculta al peón de la tosquera, de apellido Rivero, y también en la pajarera, actos que fueron certificados por un escribano y aportados a Molina Pico, quien desistió de agregarlos como prueba al expediente.

«Nicolás Pachelo mató a mi hermana», dijo con firmeza Hurtig antes de mencionar una serie de indicios que podrían incriminar al principal imputado del homicidio, y añadió: «María Marta está conmigo y laburando para que el que la mató vaya preso, y voy camino a eso».

HURTIG VOLVIÓ A RECONOCER EL MISMO “PITUTO” QUE ARROJÓ POR EL INODORO

El hermano de María Marta volvió a reconocer el mismo famoso “pituto” que hace casi 20 años arrojó por el inodoro del baño de la casa de la víctima, luego de hallarlo tirado al quedar junto al cuerpo de la socióloga.

En medio de su declaración como testigo, Hurtig recordó cómo encontró dicho “pituto”, que finalmente se supo que era un proyectil que se deformó tras rebotar en el cráneo de la víctima.

Con una exposición visual, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, le exhibió al testigo y a los jueces del tribunal cuatro elementos y le preguntó a Hurtig cuál de ellos correspondían a balas y cuáles no.

Los primeros elementos que presentó fueron un proyectil calibre 7.65 milímetros y uno 9 milímetros, a lo que Hurtig reconoció como tales.

Luego, Ferrari le mostró un «pituto» correspondiente a una estantería, a lo que el testigo afirmó que no se trataba de una bala.

Por último, el fiscal exhibió ante la sala el “pituto” original que Hurtig tiró en un primer momento por el inodoro y que semanas después buscó en el fondo de un pozo ciego.

«Estuve nueve horas poniendo la mano en la mierda y ni él (Molina Pico) sabía lo que era un pituto, no me dijo que era una bala, tuvo que poner un perito balístico. ¿Y yo me tengo que dar cuenta qué es una bala, la puta madre? Fueron 20 años, flaco…», dijo antes de largarse a llorar, en referencia a las imputaciones y condenas a él y parte de su familia.