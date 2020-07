Compartí :-) .













Cervecería Artesanal con grandes problemas para atravesar la crisis. El sueño terminó. Las grandes empresas las grandes ganadoras de la cuarentena. Algunas cervecerias que quedaron en pie en Palermo compran sus insumos a las grandes cadenas en detrimento delos emprendedores. Es decir, emprendedor comerciante de cerveceria mata a emprendedor productor artesano.

El método usado es el take away, lo que produces que se deje basura en la calle y que en Palermo no se cumpla el distanciamiento social anticoronavirus.

Las cervecerías artesanales advirtieron que más del 75% de los emprendimientos no podrán sostener la actividad más allá de 90 días y que ya cerraron 120 elaboradoras y 450 puestos de venta en lo que va de la pandemia.

“El punto de equilibrio son unos 25.000 litros de ventas mensuales y más del 60% no pudo superar los mil litros”, indicó Juan Manuel González Insfrán, presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina (CCAA).

González Insfrán señaló que si bien desde un principio la actividad fue incluida dentro de los sectores esenciales, existe un verdadero “cuello de botella” en el canal de comercialización que dificulta la llegada al cliente.

“Como somos productores artesanales, no tenemos el producto envasado, que por lo general se fracciona en el punto de venta”, explicó, en una muestra de la necesidad de reconvertir ese aspecto de la distribución del producto.

Asimismo, señaló que la actividad antes de la cuarentena se componía de 1.500 emprendimientos y 6.500 empleos directos, además de unos 50.000 indirectos, que corren el riesgo de perderse si no se revierte la situación.

Al cumplirse el cuarto mes de cuarentena, la CCAA realizó un nuevo relevamiento entre las empresas del sector, que en más del 75% de los casos aseguró que no podrá sobrellevar los emprendimientos más allá de octubre “aun con toda la ayuda brindada por el Estado”.

“De los productores que se inscribieron al ATP, el 30% no logró acceder”, indicó la entidad, que a su vez precisó que “el 63% del total de los fabricantes no ha logrado alcanzar algún beneficio del estado”. En ese sentido, indicó que “el 50% de los fabricantes no calificó para acceder a un crédito y solo el 22 % logró acceder sin problema alguno”.

En la consulta, los productores indicaron que “más del 60% no superó los 1000 litros de venta mensual”, un volumen que no representa ni el 10% de la venta habitual para el 64,3% de los encuestados y que implica un 4% del nivel de equilibrio para sostener la actividad, estimado por González Insfrán en 25.000 litros mensuales.

“La mitad de los productores tiene más del 50% de su stock parado que representa más de la mitad de su capacidad productiva, lo que indica que a este ritmo, solo tienen 100 días de abastecimiento”, añadió la CCAA. Asimismo, precisó que sólo el 1,2% pagó sus deudas con proveedores, el 24% indicó que no puede pagar y el 55% está negociando con sus acreedores.