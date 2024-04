CGT: marcha bajo el lema «La Patria no se vende»

Una movilización para conmemorar el Día del Trabajador será llevada a cabo este miércoles 1° de mayo por la Confederación General del Trabajo (CGT). La marcha, bajo el lema «La Patria no se vende», será dirigida por la central obrera y se realizará pocos días antes de la convocatoria a un segundo paro nacional contra el Gobierno, siendo éste el segundo desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia.

La convocatoria fue anunciada por la central obrera la semana pasada a través de sus redes sociales. La movilización será iniciada a las 10 en la intersección de la avenida Independencia y Defensa en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se marchará hasta el monumento al Trabajo ubicado en la avenida Paseo Colón al 800.

Esta nueva acción de la CGT se produce luego de su participación en la marcha nacional universitaria junto a estudiantes y políticos de la oposición, en protesta por el recorte presupuestario a las universidades. Destacó Héctor Daer, cotitular de la CGT y líder de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA), que la marcha no solo conmemorará la fecha histórica, sino que también se presentará un documento con propuestas para abordar problemáticas actuales del país.

En el marco de su plan de lucha, la central obrera también ha confirmado un segundo paro nacional contra el Gobierno para el jueves 9 de mayo. Este paro sigue al primero realizado el 24 de enero junto a las dos CTA, en oposición a la «ley ómnibus» y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 propuestos por el Gobierno.

Voces de Trabajadores que no llegan a fin de mes

«Es desesperante. Trabajo de sol a sol y no me alcanza para nada. Tengo que elegir entre pagar el alquiler o comer. La casta fueron los trabajadores.» – María, empleada de limpieza

«Antes podía darme algún gusto, salir a comer con mi familia. Ahora, solo pienso en cómo estirar la plata para llegar a fin de mes.» – Juan, mecánico

«Con los aumentos de precios, mi sueldo se evapora. Tengo miedo de enfermarme porque no puedo pagar un médico.» – Ana, docente

«Trabajo horas extras, hago changas, pero aún así no llego. Es frustrante sentir que no importa cuánto me esfuerce, no puedo salir adelante.» – Carlos, obrero de la construcción

«Tengo dos trabajos y llego agotada a casa. No tengo tiempo para mis hijos, y aún así no puedo darles todo lo que necesitan.» – Laura, enfermera

«Cada vez que voy al supermercado, tengo que dejar cosas en la caja. Es humillante tener que elegir entre lo esencial.» – Pedro, empleado de comercio

«No puedo ahorrar, no puedo planear nada. Vivo al día, con la angustia de no saber qué pasará mañana.» – Sofía, trabajadora doméstica

«Me da vergüenza pedir ayuda, pero a veces no me queda otra opción. Siento que he fallado como padre.» – Martín, taxista

«No puedo darme el lujo de soñar con un futuro mejor. Solo pienso en cómo sobrevivir el día a día.» – Gabriela, empleada administrativa

«La situación es insostenible. Necesitamos salarios dignos que nos permitan vivir, no solo sobrevivir.» – Roberto, empleado de fábrica

PARO EL 6

El próximo martes 6 de mayo, toda la actividad del transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo será paralizada debido a una medida de fuerza contra el paquete fiscal impulsado por el Gobierno, especialmente el retorno del Impuesto a las Ganancias.

Esta medida de fuerza se llevará a cabo solo tres días antes del segundo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.

Desde el gobierno se teme que la crisis del transporte suburbano uruguayo sea utilizada con fines políticos. Además, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, uno de los mayores puertos agroexportadores de Argentina, iniciará una huelga por tiempo indeterminado en protesta contra otras medidas que se discutirán en el Congreso, como el Impuesto a las Ganancias y reformas laborales impulsadas por el Gobierno.

Esta medida se suma a la huelga anunciada para el mismo día en todo el país por los trabajadores estatales que controlan la calidad sanitaria de los alimentos (Senasa), lo que podría impactar los embarques de harina y aceite de soja, de los cuales Argentina es uno de los mayores exportadores mundiales.

El paquete fiscal, que incluye el Impuesto a las Ganancias, obtuvo dictamen de comisión el jueves en la Cámara de Diputados y será tratado en el recinto la semana próxima. Si el proyecto es aprobado, significará la restitución del impuesto a las Ganancias para un gran número de trabajadores, luego de que el Gobierno anterior lo eliminara en septiembre de 2023, eximiendo del pago del tributo a más de 800,000 contribuyentes.

En diálogo con radio Rivadavia, el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal dejó un mensaje directo al Gobierno y le llamó la atención al presidente Milei.

“Para construir la unidad nacional hay que bajar los decibeles desde el Poder Ejecutivo”, señaló Pichetto este domingo. “Si no estás de acuerdo con algo sos una casta que no sirve. Yo entiendo el juego, pero lo que sirve para ganar no sirve para gobernar”, remarcó el diputado nacional, en referencia a la estrategia del Presidente.

Al mismo tiempo, Pichetto aconsejó a Milei que para lograr consensos y sumar apoyo debe “seducir” y “captar a los sectores medios”. No obstante, el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal sostuvo que cree “que el Gobierno debe tener los elementos para gobernar”, aunque ello “implica asumir los costos, no se puede tener un millón de amigos”.