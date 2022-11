Yendo de Charly al Tango: Orquesta Típica Say No More.

«Yendo de Charly al Tango»: programa especial del ícono del rock argentino

ESTE MIÉRCOLES POR LA TV PÚBLICA

En el Día Internacional de la Música, la TV Pública emitirá una selección de 12 versiones tangueras de temas emblemáticos de Charly García junto a la Orquesta Típica Say No More.

La iniciativa busca hacer un repaso por la identidad de García, su rebeldía, resistencia y emoción.

El Ministerio de Cultura junto a la Televisión Pública festejarán este miércoles el Día Internacional de la Música con la emisión especial del programa «Yendo de Charly al Tango, celebrando a García en 2×4», para el que se grabó una selección de 12 versiones tangueras de canciones emblemáticas del exlíder de Sui Generis y Serú Girán.

El envío, que tendrá la participación de Walter Laborde, Natalia Lagos, Hernán Castiello, Julieta Laso y la conducción de Mikki Lusardi, presentará doce versiones tangueras de temas emblemáticos de Charly, junto a la «Orquesta Típica Say No More», que se podrán ver en todo el país a las 22 en la pantalla de la televisión estatal.

La iniciativa busca hacer un repaso por la identidad de García, su rebeldía, resistencia y emoción, con sus canciones como testigos de diferentes etapas, momentos y crisis que atravesó el país. Además, este homenaje en formato orquesta típica, duplica esos lazos al acercar el tango a los jóvenes a través del arte de Charly.

Lista de canciones

El recorrido incluye «Yendo de la cama al living», «Los dinosaurios», «Cerca de la revolución», «Promesas sobre el bidet», «No soy un extraño», «Filosofía barata y zapatos de goma», «Desarma y sangra», «El karma de vivir al Sur», «Ojos de video tape», «De mí», «Raros peinados nuevos» y «Parte de la Religión».

Formación de la orquesta

La orquesta está compuesta por los violines de: César Rago (solista) Javier Kase, Damián Gonzáles Gantes, y Mercedes Martínez; la viola de Gustavo Barahona; el cello de Guido Wardak; el contrabajo de Mariana Borghi; los bandoneones de Matías Rubino (solista), Natsuki Nishihara, Joaquín Angiolini, Martín Benedetti, y el piano, los arreglos y dirección orquestal de Juan Pablo Gallardo.