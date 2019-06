Chequeo en el Otamendi. La tos de Alberto Fernández

Compartí :-) .







Alberto Fernández fue internado para un chequeo en el Otamendi.

El precandidato a presidente dijo que son “cosas de rutina” y que estaría internado dos días para que se le hagan todos los análisis.

El precandidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández quedó internado este lunes en el Sanatorio Otamendi de esta capital para un chequeo general, informó el propio dirigente, quien aseguró que está “bien”.

“Estoy bien, quédense tranquilos”, sostuvo el ex jefe de Gabinete en diálogo con la prensa, “Ando con tos hace 15 días y cuando vine [el médico] me propuso hacer más estudios para empezar la campaña en paz. Está todo bien”, dijo Fernández son “cosas de rutina”, “No hay ningún tema que sea preocupante. Preferí hablar y que me escuchen para no generar ningún tipo de especulación”, reconoció y agregó que hace unos años tuvo un problema con un coágulo en el pulmón, y como estaba vez tenía tos persistente, decidió hacer un chequeo.

QUE ES

La tos crónica se define como tos que perdura más de 3 semanas y es uno de los síntomas más frecuentes en las consultas de Neumología. Un émbolo pulmonar en la mayoría de los casos es causado por un coágulo sanguíneo que se desarrolla en una vena fuera de los pulmones.