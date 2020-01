Chequeos básicos de salud que debe hacerse una mujer.

Compartí :-) .







Desde la ginecología, existen chequeos obligatorios desde que se empieza a tener relaciones sexuales. A partir de ese momento, el Papanicolau y la Colposcopia son los dos estudios que las mujeres deben realizarse una vez al año, obligatoriamente. En el caso de tener más de 21 años y no tenga relaciones sexuales, también debe realizarse un Papanicolau.









Otro de los chequeos ginecológico es el examen mamario y en el caso de que el médico vea alguna alteración o sienta un nódulo u otra anormalidad, lo que va a hacer es: si la paciente es menor de 30 años se pide una ecografía mamaria y si es mayor de 40 años se pide sí o sí una mamografía, ya que a partir de esta edad es obligatorio realizárselas una vez por año.

En el caso de que sean pacientes muy jóvenes, que tiene algún nódulo o riesgo de cáncer de mama por antecedentes familiares, se puede pedir ecografía y mamografía para poder complementar bien el estudio de las mamas.

En qué consiste cada estudio:

– Papanicolau: Se coloca el espéculo, se toma una muestra de las células que están alrededor del cuello del útero, que es la zona donde en general se dan los casos de cáncer de cuello de útero en su mayoría asociados a HPV, y lo que se hace con esa muestra es mandarla a estudiarla al laboratorio, donde el patólogo las mira por microscopio y observa si hay algún cambio que nos haga pensar que eso puede transformarse en un tumor o cáncer.

-Colposcopia: Consiste en pintar con ácido acético el cuello del útero. Este ácido lo que permite es ver aquellas células que tienen algún tipo de alteración en su funcionamiento o fisiología, ya que por la acción del ácido tienden a cambiar el color. El médico mira el cuello del útero con una especie de microscopio y eso le permite notar si hay cambios o malignidad, en cuyo caso se realiza una biopsia.

-Mamografía: es una radiografía de las mamas donde se ve su estructura, también se ven pequeñas microcalcificaciones (cuando las células tienden a aumentar su metabolismo, como las células cancerosas, nacen y mueren rápidamente. Lo que queda de esas células muertas son las microcalcificaciones, y crecen otras células al lado) Cuando esto sucede la mama funciona de forma alterada y puede derivar en tumor. En ese caso se hace una biopsia para poder mandarlo a estudiar.

Todos estos estudios necesitan una biopsia para confirmar el diagnostico. El objetivo de ellos es disminuir el cáncer de mama y cáncer de cuello de útero.

Otra recomendación (no obligatorios):

Recomiendo también que se hagan un análisis de sangre porque en general las mujeres van una vez por año al ginecólogo pero no van al médico clínico. Sería importante medir la tensión arterial y realizar un análisis de sangre donde se pueda estudiar el Hemograma (para ver si está anémica), Glucemia (para detectar diabetes), medir la Hipercolesterolemia, ya que hoy gran parte de los problemas de salud de la población son obesidad y diabetes; también se puede pedir un perfil renal para evaluación clínica. Además habría que revisar la glándula tiroides, por el notable aumento de casos con hipotiroidismo.

Otro estudio que considero muy importante es el de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en pacientes jóvenes, que pueden llegar tener múltiples parejas sexuales. En estos casos debería analizar si hay HIV, VDLR (sífilis), Hepatitis B (si no tiene la vacuna, obligarla a hacerlo) y Hepatitis C.

Dr. Leonardo Imbriano – MN 190601

Ginecólogo y Cirujano Plástico

Especialista en Estética Genital Femenina

A cargo de la Unidad de Estética Genital Femenina en DELSUR Medicina Estética

Miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Estética-Cosmética Biológica y Regenerativa (SARGE)

Tel: 011-4807-8333

www.drimbriano.com