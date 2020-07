Compartí :-) .













Arcos del Polo: Clay 2818. Coronavirus | Belén Francese contó que le dieron el alta y que donará plasma.

Belén Francese había dado positivo en el test de Covid-19 luego de haber participado de un programa de El precio justo.

Días atrás, al enterarse de que tenía coronavirus, Francese explicó que sentía temor de haber contagiado a su mamá, con quien tuvo contacto después de haber ido al programa, aunque luego confirmó que la mujer no estaba infectada.

Recuperada de COVID-19, Belén Francese donará plasma https://t.co/TOgBgHtBp9 — La Tecla Mar del Plata (@lateclamdq) July 2, 2020

Conmovida, escribió: «Gracias, pero por favor córtenla con esta guerra absurda. Entiendo que entren en paranoia y miedo, pero es vergonzoso ya. Bastaaaaaa. Cuídense y cuiden a la gente. No pierdan tiempo y energía en acusar y difamar. Con todo respeto, pero no me interesan sus opiniones».

Los infecciones se iniciaron con el encargado del edificio, y desde que estalló el escandalo ya son 9 infectados por Covid 19.