Ya no se sabe cuál es el escándalo, y a nadie le interesa. Adivinanza: La cobra, que no es cobra y cobra. ¿Quien es?. Las redes sociales salieron a pegarle duro y parejo. Lo que sí es increible que sea noticia. Jimena Barón decidió dejar la convivencia que estaba haciendo con Daniel Osvaldo durante la cuarentena.







Jimena Barón volvió a su departamento de Palermo tras unos días de convivencia con su expareja, el futbolista Daniel Osvaldo y el hijo que tienen común, Morrison. No funcionó.

«Daniel Osvaldo»:

Porque se comenta que con Jimena Barón buscan otro hijo para hacerlo pasar vergüenza con sus peleas mediática. pic.twitter.com/h8VZxYaoMS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencja) June 9, 2020

El juez que recibio la denuncia de Jimena Baron sobre el maltrado de Daniel Osvaldo, y ahora ve que volvieron y hasta Daniel Osvaldo le dedico una carta a Jimena pic.twitter.com/hRn3Mjhdlm — J U L I A N (@julianmendozza) June 9, 2020

Jimena Barón y Daniel Osvaldo? Ese feminismo de cartón si se puede ver. — yessi fernandez💛 (@Yess_Fernandez) June 9, 2020

Cuando veo que Jimena Barón es tendencia pic.twitter.com/Yyx02GK5Tq — sofia (@SofiaMarqiez) June 9, 2020

Ahora quien le va a comprar un puto disco a Jimena Baron si dejo de ser la cobra que se cobra todas tus mentiras bebe y volvió a ser la tonta que se amolda a tus mentiras. pic.twitter.com/AmskQH8jxQ — Lucas (@lucasdnton) June 9, 2020

Entiendan que nadie bardea a Jimena Baron por volver con el ex, se la bardea por usar al feminismo para vender su música de mierda y pasarse meses llorando en todos los canales porque su ex(?) era un violento, golpeador, padre ausente y ahora está con el otra vez como si nada. pic.twitter.com/kbO00QrBLb — Wiccan x Hulkling⚡️💚 (@DisneyFansonTw1) June 9, 2020

Me tienen harta con Jimena Barón!!

Viejo, cómo les gusta hacerse lxs puritanxs, por Dio’!! — Z. O. E. 💚 (@zoe_fg) June 9, 2020

Viendo a los que siguen defendiendo o justificando las actitudes o decisiones de Jimena Baron pic.twitter.com/hDFzVIuswe — TINA🏹 (@CasanovaXvigna_) June 9, 2020

Me mata que quieran que Jimena baron sostenga una sola decisión en su vida y re que es de géminis o sea nosotros cambiamos de idea cada media hora no se sorprendan — sofía (@sofiibreppe) June 9, 2020

Todas decepcionadas con Jimena Baron porque piensan que volvió con Daniel Osvaldo .

Seguro ustedes nunca volvieron con el tóxico . El que esté libre de pecado … — Pony soviético (@NarelaVegetti1) June 9, 2020

Tiene razón es humana y tiene derecho a equivocarse o a no estar con las personas adecuadas, ella no tiene que ser un ejemplo por ser famosa es así tal cual lo dijo ella 👍 Y yo siendo madre daría todo por llevarme bien con el papá de mi hijo, es más lo di todo y no se pudo 😒 Así que si tuviera la oportunidad que tuvo ella yo también la aprovecharía para tener una relación cordial como padres.