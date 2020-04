Compartí :-) .







¿El coronavirus fue o no creado con un claro objetivo: ser un arma letal?

Una investigación titulada “El origen del coronavirus de Wuhan” denuncia que el régimen chino decidió no mostrar la verdad sobre el COVID-19.

De confirmarse está supuesta información los juicios hacia China serían multimillonarios y desatarían una guerra sin precedentes.







Coronavirus: informe afirma que Partido Comunista Chino ocultó que es sintético y se filtró de laboratorio.

¿China no le dio al mundo información correcta sobre cuántas personas están muertas allí. Mostraron noticias falsas?

¿Cómo llegó a depender tan críticamente el mundo libre de un régimen comunista?

¿Por qué los medios noticiosos del Reino Unido y los Estados Unidos no informan sobre esto mientras que los medios australianos están por todas partes?

¿El gobierno chino no podría preocuparse menos por su gente, para ellos, las vidas de las personas no valen nada?

Gordon Chang, experto de Asian Affairs también alzó una voz inquisidora al régimen oficial: “Las cifras que recibimos de China​ sobre nuevas infecciones y muertes son simplemente muy sospechosas“.

Y sostuvo: “Sabemos que Beijing suprimió información sobre la epidemia durante seis semanas en diciembre y enero y luego, cuando oficialmente lo reconocieron, el 21 de enero, comenzaron una campaña de eliminación de información”.

El brigadier general Robert Spalding es ex director de estrategia del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense (NSC) e investigador del Instituto Hudson.

“Es difícil ver una proteína que sea 100% idéntica cuando un virus pasa de una especie a otra. Eso puede sugerir que quizá el virus fue generado por un proceso de ingeniería inversa”, concluye.