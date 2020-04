Ciberpatrullaje: Yo saqueo, tú saqueas, el saquea. Sin efectivo ni alimentos el saqueo con estallido sociales es inevitable. Sí, sin tetas no hay paraiso; sin efectivo hay estallido social.

Billetera mata estallido.

Cuando el mismo estado corta la cadena de pagos y compra balas de goma en vez de barbijos, el resultado es saqueos y luego estallido social.

El saqueo, también llamado pillaje, es la toma o el apoderamiento ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos: por la fuerza, como parte de una victoria política o militar; en el transcurso de una catástrofe o tumulto, como en una guerra, o bien pacíficamente, aprovechando el descuido o la falta de vigilancia de bienes. La palabra designaba originalmente al asalto de aldeas, pueblos y ciudades, no solamente en situación de conflicto.

La política represiva del Estado que ha sido el denominador común de todos los gobiernos es desplegada ahora con el pretexto del cumplimiento del aislamiento social obligatorio. La reunión de información sin causa ni orden judicial que la disponga es inteligencia ilegal y está vedada a las fuerzas de seguridad, independientemente de que la información sea de libre acceso. Muchos de los informes de los servicios de inteligencia se arman con recortes de diarios.

Fiscal gastó recursos muy valiosos para detener a un adolescente de 21 años en medio de una investigación judicial por la presunta comisión del delito de «intimidación pública», tras haber publicado un tuit en el que habló de eventuales «saqueos».

«Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, no?», fue el tuit que publicó el 7 de abril Kevin Guerra, quien luego dijo que se trataba de una broma. Al individuo, oriundo de Balcarce y domiciliado en la calle 10 entre 29 y 31, se le formó una causa penal por el delito de intimidación pública, previsto en el articulo 211 del Código Penal de la Nación.

Sobre el caso, el fiscal de Balcarce, Rodolfo Moure, explicó que tras conocer la situación se le informó al joven que estaba envuelto en una investigación policial. Recordemos que los saqueos si sigue así la cosa van a ser moneda corriente dentro de poco, ya que no solo la clase baja está en problemas en la compra de alimentos, capas de la clase media están literalmente agotando sus recurosos en efectivo sin poder facturar.

La situación reabrió el debate sobre el ciberpatrullaje que realiza el Ministerio de Seguridad, y que la semana pasada fue criticado por la oposición.

La orientación del gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia y al mismo tiempo que continúa pagando la deuda externa se conforma un comando unificado de todas las fuerzas de Seguridad en el ámbito de la cartera de la ministra Frederic, van a producir saqueos tarde o temprano.

La falta de efectivo para comprar comida y la mala evaluación va a llevar a la sociedad a un estallido social sin precedentes.

No quieren que se diga #Saqueo, persiguen al que dice #Saqueo, de lo único que se habla es de #Saqueo

No quieren que #EstallaElDólar, prohiben comprar y sacar los U$S, les #EstallaElDolar

¿Nunca van a entender que la prohibición aumenta el deseo? Es Freud básico. Son BURROS

