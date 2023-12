Ciclistas convocan a una movilización por mejores condiciones de seguridad vial en Parque Lezama

Ciclistas, organizaciones y familiares de víctimas en siniestros viales convocaron a una movilización para mañana en Parque Lezama, del barrio porteño de San Telmo, para exigir por «mejores condiciones de seguridad vial y por una ley nacional de sobrepaso seguro», anunciaron hoy sus organizadores.

La convocatoria se realizará bajo las consignas «Basta de Violencia Vial» y «En la bici va una vida» a las 17, frente a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, en la avenida Martín García y Defensa.

«Queremos que los Gobiernos nos escuchen y entiendan que no se aceptan más muertes viales y que estamos dispuestos a trabajar conjuntamente, porque no se puede construir una ciudad segura si no se convoca a la sociedad civil», manifestaron los organizadores en un comunicado.

En ese sentido, Pablo Lebedinsky, cicloactivista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresó a Télam que la manifestación tiene como finalidad «hacer un reclamo genuino y legítimo de quienes nos movemos en bicicleta, pero principalmente de quienes también caminamos, los peatones, por mejores condiciones de seguridad vial y mejor infraestructura».

Además, indicó que esperan que se incorpore a la ley nacional el sobrepaso seguro de un metro y medio a las personas que van en bicicleta.

Sobre el evento, indicó que «no es una bicicleteada» y que «todas las personas que quieran participar activamente de la manifestación están invitados».

«No es necesario que sean personas que anden en bicicleta. Puede ser cualquier tipo de persona que esté preocupada por la problemática y por la violencia vial que estamos padeciendo todas las personas que nos movemos en la Ciudad de Buenos Aires, incluso aquellas que se mueven en auto», agregó.

Por último, se colgará una bicicleta blanca, en memoria de aquellas personas que fueron víctimas de siniestros viales con una bicicleta.