Revelamos cuáles son las conductas más desmotivantes en el momento de conocer a una persona por la web.







Actualmente, el tiempo y la distancia son dos factores que no inciden el momento de conocer a alguien, ya que la tecnología provee de las herramientas necesarias para superar estas barreras. Sin embargo, muchas veces hay actitudes por parte de quien está del otro lado de la pantalla que resultan molestas.

– Escribir con faltas de ortografía: este suele ser uno de los principales factores de desmotivación. Cuando los errores son importantes, no hay modo de volver atrás ya que quedan escritos en la pantalla e impresos en la retina de quien lee. Para evitar esto, es importante dedicar unos instantes a repasar la ortografía ya que es un aspecto importante que dice muchas cosas acerca de la persona que escribe.

– Tener pocas fotos de perfil: los perfiles con foto son visitados 15 veces más. La regla vale principalmente para los hombres quienes sostienen que un perfil sin foto puede ser un factor desmotivador a la hora de entablar una conversación. De todas formas, a la mayoría de las personas les gusta ver el aspecto, los gustos y hábitos de quién está del otro lado.

–Ser excesivamente romántico: muchas personas, aprovechan el chat para decir cosas que no se animarían a decir personalmente. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice. Las mujeres no ven con buenos ojos al hombre excesivamente romántico en las primeras conversaciones. Ellas consideran esa actitud como poco sinceras. Por eso, es recomendable tener calma en los primeros contacto.

-Querer aparentar ser más inteligente de lo que se es: el hecho de estar conectados a Internet, permite tener todo tipo de información a sólo un clic de distancia. Lo que sucede con esto es que, muchas veces el otro se da cuenta que las palabras o las frases utilizadas no son genuinas y no es bueno comenzar una relación de esta manera. Lo recomendable es mostrarse tal cual uno es y, en caso de tener un nivel cultural diferente al otro, preguntar sobre los temas que no se conocen.

-Hablar todo el tiempo sobre problemas: si bien es importante compartir aspectos personales, no hay que saturar al otro con dramas o cuestiones íntimas. La idea de conocer a una persona implica mostrarse de a poco, no necesariamente tienen que tratarse temas complicados, por eso, se recomienda mantener conversaciones amenas y las cuestiones personales tratarlas de manera superficial, por lo menos al principio.

En el último tiempo la tecnología fue ganando más terreno en la vida de todos, llegando a ser una vía más para conocer gente o seducir a alguien. Por esto, es muy importante tener presente estas cuestiones para poder entablar contacto con personas nuevas”.