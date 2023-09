CineMigrante 14° Edición invade la Ciudad de Buenos Aires

EDICIÓN DE

CINEMIGRANTE 14

«En el límite de lo visible»

Toda la programación y actividades.

Del 20 al 30 de septiembre de 2023

Entrada libre y gratuita

Centro Cultural Kirchner

Cultural San Martín

Cine Gaumont

Regresa CineMigrante y en esta 14° Edición invade la Ciudad de Buenos Aires con el tono vegetación azul noche, trayendo una propuesta que se abre hacia un cine que elude el encuadre y huye de la captura; un gesto de fuga por conformar terreno, pequeñas parcelas habitables.

La estructura programática de su nueva edición se compone de 2 curadurías realizadas por Almudena Escobar López (ESP), Olivier Marbouef (FR) y Florencia Mazzadi (ARG), la proyección especial de ‘Mato Seco en Chamas’ de Adirley Queirós y Joana Pimentel, conferencias, charlas y performances de lecturas colectivas.

INDICIOS DE PARCELAS HABITABLES es una curaduría realizada por Almudena Escobar López (CAN/ESP), Olivier Marbouef (FR) y Flor Mazzadi (ARG) para la nueva edición de CineMigrante.

Compuesta por 7 programas, y más de 20 películas que se exhiben por primera vez en Argentina, la presente curaduría permite una aproximación a un cine realizado por vidas que se suceden en los márgenes de la centralidad occidental del mundo, territorios periféricos a la colonialidad, formas de vida que se encuentran siempre en peligro de extinción.

Trabajado en torno al Manifiesto de Olivier Marboeuf «Hacia un cine del deshabla» (publicado por CineMigrante14) la curaduría reúne una cinematografía de una generación que rechaza las invitaciones a participar del dominio tóxico del mundo y confabula estrategias de huida y fuga hacia otros mundos posibles por venir.

Cada una de las exhibiciones estará acompañada por intervenciones y lecturas de sus curadores así como por actividades especiales como las PERFORMANCES DE LECTURAS COLECTIVAS como «Prácticas de la huída. Planes de sabotaje para una escena plagada de colonialidad» (en la que participarán César González, Julieta Laso, Olivier Marbouef, Sasha Sathya y Flor Mazzadi entre otr_s), «Devenir guerrilleras lenguas» Relecturas y reverberancias con «Las Guerrilleras» de Wittig (en la que participarán val flores, brenchx, Natalia Ortiz Maldonado, Marilina Winik, Adri Mendoza entre otr_s) así como la CONFERENCIA CENTRAL «El cine del deshabla y más allá: el deseo de ver» a cargo de Olivier Marboeuf.

PROGRAMACIÓN CURADURÍA: ‘INDICIOS DE PARCELAS HABITABLES’

PROGRAMA 1: «La fuga es una futuridad colectiva»

-«A Screen Test for an Adaptation of Giselle». Dir. Cécile B Evans

-«Oriana». Dir. Beatriz Santiago Muñoz

PROGRAMA 2: «Discernir el destello de la posibilidad»

-«Cette maison». Dir. Miriam Charles

PROGRAMA 3: «La barca está abierta»

-«Chanson pour le Nouveau-Monde». Dir. Miryam Charles

-«El enviado» (Aunque no sea más que una tregua). Dir. Sofia Gallisa Muriente

-«Fu». Dir. María Rojas Arias y Andrés Jurado

-«Toré». Dir. Joao Vieira Torres y Tanawi Xucuru Kariri

PROGRAMA 4: «Un lugar que deshabla»

-«Olhe bem as montanhas». Dir. Ana Vaz

-«Past Perfect». Dir. Jorge Jácome

-«Yarokamena». Dir. Andrés Jurado

-«Sensemayá». Dir. Colectivo los Ingrávidos

PROGRAMA 5: «¿Dónde están sus monumentos?»

-«The Crying Conch». Dir. Vincent Toi

-«I’ll be back». Dir. Hope Strickland

-«Ici s’achève le monde connu». Dir. Anne Sophie Nanki

-«Edge of red». Dir. Callie Mae Nichole Lyons

PROGRAMA 6: «¿Dónde están sus archivos?»

-«The King is not my cousin». Dir. Annabel Aventurin

-«Listen to the Beat of our Images». Dir. Audrey y Maxime Jean-Baptiste

-«Un petit morceau de bois». Dir. Pierre Michelon

PROGRAMA 7 ‘¿Sobre qué suelo caminas?’

-«Há terra!». Dir. Ana Vaz

-«É Noite na América». Dir. Ana Vaz

ACTIVIDADES ESPECIALES CINEMIGRANTE 14

-PERFORMANCE COLECTIVA DE LECTURAS:»‘Dicen Guerrilleras lenguas» RELECTURAS y REVERBERANCIAS con «Las Guerrilleras» de Wittig. Activaciones corales colectivas con val flores, brenchx, Natalia Ortiz Maldonado, Marilina Winik, Adri Mendoza y ….

-PERFORMANCE DE LECTURAS «PRÁCTICAS DE LA HUÍDA. PLANES DE SABOTAJE PARA UNA ESCENA PLAGADA DE COLONIALIDAD» Lectura performática, cacofonía colectiva, intervenciones sonoras a cargo de Julieta Laso, César González, Sasha Sathya, Olivier Marbouef, Flor Mazzadi.

-CHARLA CONFERENCIA OLIVIER MARBOUEF: “El cine del deshabla y más allá: el deseo de ver”.