Ciudad: De Escuela Pública a «Ciber» sin docentes y con pibes con carga viral alta según «The Journal of Pediatrics».

Todo está dado vuelta, mientras la pedagoga Adriana Puiggrós tras haber renunciado a su cargo de viceministra de Educación por el desmanejo financiero del Ministro. El rol de los menores, en el contagio del coronavirus Sars-CoV-2, es mayor a lo que se pensaba. Abrir Escuelas es sucida.

En la Capital Porteña los corchazos y cortocircuitos se dan entre el secretario general adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, queien dijo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «no busca abrir colegios sino edificios escolares para convertirlos en un ciber y suplir su decisión política de no dar computadoras a los chicos para que estudien en su casa».

El dirigente se refirió de esa manera al anuncio realizado ayer por el Gobierno porteño en torno a la intención de abrir el próximo 31 de agosto «espacios digitales» en escuelas públicas y privadas para estudiantes que quedaron desvinculados de sus colegios durante la pandemia.

El programa «Conectate en la escuela» fue presentado el miércoles para la aprobación del gobierno nacional durante una reunión entre los ministros de Ciudad, Soledad Acuña, y su par de Nación, Nicolás Trotta.

Ciber Marca Acuña

Acuña pidió la aprobación del protocolo que permita el regreso a «aulas virtuales», sin maestros, en 634 escuelas de la Ciudad, 464 primarias y 170 secundarias.

En tanto, López sostuvo esta mañana que «las escuelas no se abren» hasta que la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus «así lo permita».

Rodríguez Larreta reconoció que hay 5.100 chicos desconectados, que son los que técnicamente desconectó él porque no les dio la computadora que les tenía que dar según un fallo judicial y como se venía dando hasta 2015 en Nación y Ciudad», dijo López en declaraciones aa la prensa.

El sindicalista evaluó que «la cantidad de chicos desconectados es mayor a la que dicen, pero la solución que tiene hoy Rodríguez Larereta es intentar abrir los edificios escolares para convertirlos en una especie de ciber y ocultar, o intentar remediar, el hecho de tenerlos desconectados desde marzo.

Para López, el jefe de Gobierno «quiere abrir un edificio escolar que es distinto de un colegio, ya que una escuela es una institución con leyes, maestros, chicos, obligatoriedad y con el himno: eso es una escuela y sembrar futuro».

Por el contrario, manifestó que el jefe de Gobierno busca «abrir edificios simplemente para intentar poner wifi y suplir su decisión política de no darle a los chicos la computadora para que estudien en la casa».

Asimismo, mencionó que «mientras tanto hay 20.000 chicos sin vacantes y los medios no lo dicen» y consideró que las autoridades porteñas «prefieren que los chicos vayan a las escuelas y se contagien» coronavirus en lugar de dar «wifi y computadoras a quienes lo necesitan».

LOS PIBES CON MAS CARGA VIRAL

El rol de los menores en el contagio del coronavirus Sars-CoV-2 es mayor a lo que se pensaba, de acuerdo a un informe publicado hoy en The Journal of Pediatrics y dado a conocer por The Harvard Gazette, elaborado por médicos y científicos de esa universidad norteamericana. “En el estudio más completo de pacientes pediátricos con COVID-19 hasta la fecha, los investigadores proporcionan datos críticos que muestran que los niños juegan un papel más importante en la propagación comunitaria de COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente”, señala el artículo. El informe agrega que sobre todo el fenómeno se da en los dos primeros días de que los pequeños hayan sido infectados.

«En un estudio de 192 niños de 0 a 22 años, 49 dieron positivo al Sars-CoV-2 y otros 18 niños tuvieron una enfermedad de aparición tardía relacionada con el COVID-19. Se demostró que los niños infectados tenían un nivel significativamente más alto de virus en sus vías respiratorias que los adultos hospitalizados en UCI para el tratamiento de COVID-19”.

“Me sorprendieron los altos niveles de virus que encontramos en niños de todas las edades, especialmente en los primeros dos días de la infección”, indicó Lael Yonker, director del Centro de Fibrosis Quística MGH y autor principal del estudio.

«No esperaba que la carga viral fuera tan alta”, subrayó el profesional y añadió: “Piensa en un hospital y en todas las precauciones que se toman para tratar a los adultos gravemente enfermos, pero las cargas virales de estos pacientes hospitalizados son significativamente más bajas que las de un ‘niño sano’ que camina con una carga viral alta de SARS-CoV-2″.