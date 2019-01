Ciudad de Buenos Aires y el turista Christoffer Persson sueco baleado y amputado

Es evidente que el sistema de seguridad de la Policia de la Ciudad es un rotundo fracaso total. No gurda el mínimo análisis político teniendo en cuenta que lo ocurido se da en un lugar ametros de la Plaza de Mayo. La Ciudad de Buenos Aires está en deuda con esta persona, teniendo en cuenta el festival de despilfarro en materia de seguridad que se dió en el G20 el año pasado. No hay reproches solo la realidad. No hay seguridad solo la realidad.

Le amputaron una pierna al turista sueco asaltado y baleado en Monserrat.

El hombre había reaccionado en el momento en el que el ladrón le apuntó con el arma en la cara, se produjo un forcejeo y el delincuente disparó en la pierna.

Un turista sueco sufrió la amputación de una pierna tras ser baleado en la rodilla durante un intento de robo callejero ocurrido en el barrio porteño de Monserrat, a solo una cuadra de la avenida 9 de Julio.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho, que trascendió este jueves, ocurrió el pasado domingo a la noche en Tacuarí 498, cuando el turista, que fue identificado como Christoffer Persson, de 36 años, caminaba por el lugar con su novia y fue sorprendido por un delincuente armado que le quiso robar el celular y, ante la resistencia encontrada, le disparó.

Trascendió que el hombre habría reaccionado en el momento en el que el ladrón le apuntó con el arma en la cara, ahí se produjo un forcejeo y finalmente el delincuente disparó y la bala le produjo la herida en la pierna.

Cuando efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar solicitaron la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la víctima fue trasladada al Hospital Argerich con una “herida de arma de fuego en rodilla derecha”.

Tras varias intervenciones que se le realizaron, los médicos del hospital tuvieron que amputarle la pierna el pasado martes. En el lugar donde ocurrió el hecho, ubicado a sólo una cuadra de la avenida 9 de Julio, los efectivos encontraron una vaina servida, aparentemente de un arma calibre 9 milímetros.

“La mujer está bastante shockeada. Están ambos con asistencia psicológica y llegaron los padres de él hoy a la mañana. Está evolucionando bien, y posiblemente mañana pueda pasar a terapia intermedia o a una sala común. Dentro de la situación, él está bien de ánimo”, contó en declaraciones al canal de noticias C5N Daniel Minibielle, de la Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima permanecía internada en el Hospital Argerich en terapia intensiva y acompañado por su pareja, con quien había arribado al país el pasado 20 de diciembre, y hoy se sumaron la madre y el padre.

¿Investigado?

El hecho es investigado por el fiscal Edgardo Orfila, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, que solicitó analizar las cámaras de seguridad del lugar del hecho para poder dar con el delincuente.