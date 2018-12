El juez porteño Roberto Gallardo hizo lugar a las presentaciones de CORREPI y la diputada Myriam Bregman.

Ciudad: declaran inconstitucional nueva reglamentación de Patricia Bullrich sobre uso de armas.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad que modificó el reglamento para las fuerzas federales sobre uso de armas de fuego.

El magistrado hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada de la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

En la presentación, efectuaron un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

“Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM”, sostuvo Bregman.

En su demanda, las representantes de organismos de derechos humanos indicaron que “la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”, por lo que solicitaron “con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución”.

Para las demandantes, según publicó La Izquierda Diario, la resolución “afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional”.

“Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas”, señalaron.

Elisa Carrió

A través de su cuenta de Twitter, la diputada nacional subrayó su postura contraria a la iniciativa del empleo de armas de fuego por parte de las Fuezas. Reconoció que “a la ministro de Seguridad se le va la mano”. La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, rechazó este martes los cambios en el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y aseguró que a la ministra Patricia Bullrich “se le va la mano”, al tiempo que advirtió que su espacio no va a ir “al fascismo”.

La diputada de Cambiemos cuestionó la resolución 956/2018 firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A través de su cuenta de Twitter, Carrió subrayó su postura contraria a la iniciativa: “Nosotros no vamos a ir al fascismo”. “Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”, añadió.

Allegados a la legisladora nacional consideraron que la medida de Patricia Bullrich “es Bolsonaro, es populismo”, en alusión a la línea planteada por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

De esta manera, la líder de la Coalición Cívica-ARI planteó su rechazo a la iniciativa del Gobierno, mientras se espera que referentes de la UCR continúen por ese camino y critiquen abiertamente la medida adoptada por Patricia Bullrich.

La Resolución 956/2018 establece, entre otras medidas, que los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) podrán hacer uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.

