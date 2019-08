Macri, “Si nos toca ser oposición, vamos a apoyar las cosas que están bien”.

Compartí :-) .







La fuerza de los hechos. Exactamente procede de “claudicare”, que es un verbo que puede traducirse como “perder fuerza” o “decaer”. Claudicar es la acción de rendirse ante una tentación o una dificultad. La claudicación implica darse por vencido. La pregunta es ¿para qué quiere seguir siendo Presidente?. En estas condiciones traumáticas del país con 4 millones de nuevos de pobres y cientos de miles de Pymes fundidas. Quien claudica deja de intentar algo. Por eso no claudicar suele ser considerado como algo positivo, ya que revela la perseverancia y el tesón de una persona.

La historia Argentina será de los más cruel con Mauricio Macri, un presidente encaprichado con los tarifazos, del cual se dió vuelta y aplicó leyes al mejor estilo Guillermo Moreno, pero fué tarde, muy tarde, destruyó pymes, industrias y empleo, según el Indec.

CLAUDICAR

El presidente Mauricio Macri participó este martes en una jornada organizada por Coninagro, una de las principales entidades que representan a productores del campo.

El jefe del Estado habló durante el cierre de la Jornada “El Campo y la Política IV”, organizada por la entidad cooperativa agropecuaria Coninagro, en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

Al comenzar su diálogo abierto, Macri repitió que se hace “responsable” de la derrota en las elecciones PASO del 11 de agosto, y reiteró que “entendió el mensaje” de las urnas, al tiempo que sostuvo que su misión es que “el proceso electoral (de cara a las elecciones del 27 de octubre) no dañe al ciudadano”.

El Presidente reconoció que “en lo económico estamos en una situación compleja”, y aseguró que “tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo”.

“Si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas; para nosotros lo más importante es salir adelante y que los argentinos estén mejor”, manifestó.

Frases para motivar a claudicadores y fundidores seriales

A – El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error.

B – No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño, recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar.

C – Es posible que las lecciones te gusten o que te parezcan irrelevantes y tontas, pero no hay errores, sólo lecciones.

D – No hay nada en la vida que no contenga sus lecciones. Si estás vivo, siempre tendrás algo para aprender.

E – Dile a tus Ministros que depositen sus ahorros en Bancos Argentinos y tu también.