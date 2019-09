ClimateStrike, #FridaysForFuture ¿Quien es Greta Thunberg?.

Compartí :-) .







Greta Thunberg, la activista de 16 años que lidera la lucha mundial

Hace un año, la adolescente sueca Greta Thunberg decidió protestar todos los viernes frente al Parlamento de su país y exigir medidas contra la cambio climático. Imitada en todo el mundo, este viernes lidera una huelga mundial con epicentro en Nueva York y actividades en 156 países. Ya fue recibida por grandes líderes como el ex presidente Barack Obama y el papa Francisco.

Greta Thunberg, la adolescente sueca de 16 años que decidió faltar al colegio en agosto de 2018 para protestar todos los viernes frente al Parlamento de su país y exigir medidas contra la cambio climático, lidera una huelga mundial con epicentro en Nueva York, Estados Unidos, y actividades en 156 países.

En su perfil de Twitter, Greta Thunberg se define como una “activista ambiental con asperger”, síndrome del espectro autista que le fue diagnosticado a los 12 años y que para ella es una fortaleza.

“El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de las mentiras”, dijo recientemente a la prensa.

Su interés por el medio ambiente comenzó a los 8 años, cuando en la escuela un maestro dijo que había que “ahorrar papel y apagar las luces”, contó la joven.

Desde entonces no come carne ni toma leche y dejó de comprar cosas a menos que sean “absolutamente necesarias”. Sus padres, una cantante lírica y un actor y productor, siguieron su ejemplo e imitaron sus conductas favorables al medio ambiente.

En agosto de 2018 decidió comenzar a faltar al colegio todos los viernes y sentarse con una pancarta escrita a mano con la frase “Huelga escolar por el clima” frente al Parlamento sueco en Estocolmo.

Lo que inició como una protesta en solitario se convirtió en un movimiento global llamado “Viernes por el futuro” del que participan más de un millón de niños y adolescentes, que también hicieron huelgas por el cambio climático en más de 100 países los pasados 15 de marzo y 24 de mayo.

Los medios internacionales mencionan su nombre entre los posibles candidatos a Premio Nobel de la Paz 2019 y en enero pasado habló frente a los líderes del planeta que se reunieron en el Foro Económico Mundial en Davos.

“Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles que nuestro hogar está ardiendo”, leyó Thunberg en esa cumbre.

Recientemente usó sus vacaciones de Pascua para hacer una gira por Europa, siempre en tren, ya que se niega a viajar en avión para reducir su huella de carbono.

Greta habló ante el Parlamento Europeo, se reunió con líderes políticos británicos, el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y el papa Francisco.

Para viajar desde Suecia a Nueva York, donde a partir del lunes las Naciones Unidas celebran la “Acción Climática”, la adolescente cruzó el Atlántico en el velero “Malizia II” que, construido para participar en carreras de alta velocidad, genera su propia energía sin necesidad de combustibles fósiles, utilizando para ello paneles solares y turbinas subacuáticas.

El 20 de agosto de 2018, Thunberg, que entonces estaba en noveno grado, decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia de 2018, realizadas el 9 de septiembre, tras la ola de calor y los incendios forestales en Suecia. Su demanda fue que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono con base a lo establecido en el Acuerdo de París, por lo que decidió protestar sentándose en las afueras del Riksdag todos los días durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía Skolstrejk för klimatet (‘huelga escolar por el clima’).

Después de las elecciones generales, Thunberg continuó protestando cada viernes, lo cual llamó la atención a nivel internacional e inspiró a jóvenes estudiantes de todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles. Desde diciembre de 2018, más de 20 000 estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países, incluyendo Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y en América —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay—.16​17​18​19​20​ En Australia, miles de estudiantes inspirados por Thunberg, decidieron protestar los viernes, ignorando las palabras del Primer ministro Scott Morrison, sobre «más aprendizaje en las escuelas y menos activismo».

El viernes 15 de marzo de 2019 tuvo lugar una nueva oleada de huelgas estudiantiles por todo el mundo y de manifestaciones para pedir medidas efectivas que detengan el cambio climático, siguiendo la convocatoria mundial del Fridays For Future promovido por Greta Thunberg.