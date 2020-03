La mentira del precio de los combustibles. Si sube el barril suben las naftas, si baja el barril suben igual. Argentina es un país de degenerados, contadores y abogados son la clase más saqueadora que hay. Vaca Muerta» no es más negocio, ni nuca lo fué y a este a este ritmo menos.

El Gobierno hizo mal las cuentas, y ahora teme por los efectos del coronavirus, produczcan una baja de inversiones dado que el precio del crudo sobre las inversiones petroleras en el país se van al mismisimo demonio.

Hace años que la Argentina está divorciada de los valores internacionales. Por eso ya se habla de barril criollo, para tener un barril netamente inflado y ser al día de hoy el más caro del mundo. Ni Nestor se lo hubiera imaginado. Todo entró en un nivel de locura y esta locura va a llevar a un crack económico sin precedentes.

Oil markets fell the most since the U.S. war in Iraq in 1991 after the disintegration of the OPEC+ alliance triggered an all-out price-war among the world’s biggest producers https://t.co/gnaVFiAYte

— Bloomberg (@business) March 8, 2020