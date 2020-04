Compartí :-) .







Para Alberto si estás a partir de la categoría C monotributo sos un Gorila hijo de puta y sos el enemigo del Gobierno popular. Si se anotaron 10 millones para el plan de 10 lucas y solo hay para 3 millones, 7 millones que se anotaron van a putiarte y lo sabes.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que se siente acompañado por gobernadores e intendentes en la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus, al afirmar que todos, más allá de las pertenencias políticas, “están poniendo garra, trabajo codo a codo y un compromiso enorme”, y adelantó que el aislamiento obligatorio se extenderá más allá del lunes 13, y no se «flexibilizará».

Lo que no cuenta, el presidente es que a los monotributistas la AFIP no los perdona con los Interés resarcitorios o compensatorios, es el establecido por el Código Civil y cuya función es reparar el daño o perjuicio ocasionado por el incumpliendo de la obligación en el tiempo convenido, pero aplicarlos en tiempos de pandemia es de criminal. La realidad es que la clase media debe, expensas, alquileres, servicios, cuota de colegios y el mes que viene los que no chupan pija o teta del estado van a fundir.

Abonado a Fibertel, Alberto y Horacio se rien de la gente en Clarín es TN y es Canal 13. Ninguna medida concreta para los que no chupan nada del estado.

«Todos estamos seguros de que la cuarentena debe seguir. Estamos estudiando cómo focalizar en algunas actividades que parecen tener menos riesgos eventuales, nuevas excepciones. Los cambios en las grandes urbes serán ínfimos y, por el contrario, habrá más controles», indicó en declaraciones a Canal 13.

Alberto teléfono. Horacio teléfono. Amigos son los amigos. Las encuestas compradas no valen nada y ya lo van a sentir.

El estallido social está granatizado… Alberto y Horacio vallan comprando balas de goma por que no van a poder atender a todes.

Por ejemplo distintas figuras de la política regional nucleadas en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reclamaron hoy frente a la pandemia del coronavirus «la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte del FMI y de otros organismos multilaterales». La propuesta fue difundida en la página web del organismo con el apoyo de los líderes Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales, Álvaro García Linera, Jorge Taiana, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Lugo, Celso Amorim, Marco Enríquez-Ominami y Gustavo Petro, entre otros.

Además, instaron «a los acreedores privados internacionales a que acepten un proceso inmediato de reestructuración de la deuda, que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses».

Si los intelectuales de la Ámerica toda piden esperar sin intereses, ¿por que la AFIP cobra punitorios a los monotributistas en medio de la Pandemia?

Alberto se te escapó la tortuga. Balas de goma a lo Sabina.

NO MATEN AL MENSAJERO