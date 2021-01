Cómo bajar de peso después del parto.

Compartí :-) .









Consejos para mamás flamantes

Subir bastantes kilos de peso durante el embarazo es muy común en las

mujeres. Para bajar esos kilos de más que quedan luego del parto, es

necesario que consideres cuántos kilos subiste en este proceso, además de

tus características personales; y aunque no logres recuperar su talle de

antes, lo importante es que seas feliz con su nueva vida de mamá y que tu

hijo crezca sano. No te angusties, ten paciencia, persevera y sigue los

consejos que te daremos a continuación.

No empieces una dieta inmediatamente después del parto, ya que tu cuerpo

necesita recuperarse de todo el proceso, además puede afectar cuánta leche

produces para tu hijo. Es necesario que tengas toda la energía necesaria

para cuidar de tu hijo y él necesita los nutrientes que produces, por lo

tanto, debes consumir todos los alimentos que te diga tu doctor y no

restringirte porque no quieres subir de peso. Además, durante el

amamantamiento tu cuerpo baja de peso de forma natural. Espera hasta el

comenzar el tercer mes para cuidar tu ingesta de calorías, sobre todo si

estás amamantando.

Lo esencial para ir reduciendo kilos en el post-parto, es seguir una dieta

equilibrada con una rutina de ejercicio constante. De esta forma te aseguras

de que bajas las grasas y no masa muscular. Además evita ser muy estricta,

ya que esto afecta la adhesión al régimen. Considera que las mujeres para

ser saludables necesitan sólo 1.200 calorías diarias .Come lácteos con

cereales integrales al desayuno. Disminuye el consumo de grasas, comidas muy

elaboradas y frituras. Abusa en la ingesta de vegetales y frutas. No menos

de 2 litros de líquidos al día, en lo posible agua. No comas apurada, tomate

un tiempo para masticar, de esta forma te sentirás satisfecha más rápido y

no comerás en exceso.

Dr. Daniel Fabián Klotzman, MN 73271; MP 37407; médico especialista en

nutrición y estética no invasiva; psiquiatra. Dedicado al tratamiento

integral de la obesidad. Miembro titular de la Asociación Médica Argentina

y de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Ex miembro

del grupo interdisciplinario de atención de anorexia y bulimia del Hospital

Paroissien.

Tels. 4961-2461 y 4201-7466 en Buenos Aires.

Consejos para mamás flamantes del Dr. Daniel Fabián Klotzman, especialista en nutrición y estética y psiquiatra.

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires