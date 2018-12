Cómo conservar los productos en Navidad y Año Nuevo

Cuando compramos de mas y nos sobran alimentos es bueno saber como tenemos que tratarlos en las distintas cadenas de frío

Muchas veces en estas celebraciones de Fin de Año nos entregamos a nuestras habilidades culinarias y preparamos delicias de todo tipo para reunirnos alrededor de la mesa. Es por ello que generalmente ante tanta variedad suelen sobrar muchos manjares que no sabemos como conservarlos. Charlamos, para recibir algunos consejos, con el Dr. Hugo Palópoli, Jefe del Sector Veterinaria de la Gerencia de Control de Calidad y Tecnología, quien nos dijo, …”Es prioritario y vital no romper la cadena de refrigeración, mantener el frío de la heladera en 3° o 4° C ya que en estas épocas se cargan un poco más y sufren los alimentos”… En cuanto al congelado y descongelado de productos el especialista nos expresó que es decisivo no descongelar y volver a congelar productos crudos ya que pierden líquidos donde están los compuestos nutritivos. …”Si uno descongela hay que preparar y cocinarlo y posteriormente sí congelarlo porque es distinto al producto inicial”… Con respecto a este tema también el Dr. Palópoli especificó que …”Si descongelo y no cocino y vuelvo a congelar estoy llevando en este proceso todos los microbios”… Finalmente, como buen especialista el Dr. recomendó el correcto orden en la heladera …”Abajo van los productos crudos, luego los elaborados, lácteos los mas arriba posible y las verduras y frutas siempre en los cajones. Los productos elaborados deben estar en recipientes cerrados herméticamente o envueltos en papel film”… Solamente queda decir que la heladera se debe limpiar y desinfectar una vez a la semana con detergente y lavandina y que los mismos deben ser retirados con agua caliente, ya que es la única que garantiza que la limpieza esté correctamente realizada.