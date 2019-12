Cómo elegir el mejor traje de baño: tendencias, estilos, tipo de cuerpo y proporciones.

Compartí :-) .







Tendencias

Para un look vigente, sin dudas prestamos atención a las tendencias de la temporada. Las claves de este verano son:

– la bikini se impone como protagonista, sobre todo con la parte inferior de tiro alto

– acompañan las enterizas y las tankinis, tanto en variantes sueltas como en otras más adherentes

– los bandeaux cobran protagonismo, sobre todo los torzados y aquellos con frunces

Las estampas incluyen: lunares, cuadros, líneas rectas verticales y horizontales, frutas y diseños tropicales, como palmeras, así como flores y animal print. La superposición de estampados que se planteaba en temporadas anteriores continúa, tanto en bikinis como en tankinis.

La paleta de colores es amplia, incluye desde los clásicos blanco y negro, los apastelados, turquesas, lilas y tonos más estridentes en verde, azul, amarillo, naranja y la gama de los rosados.

En algunos casos, el traje de baño es completamente liso y se agregan detalles de calado en volados en la zona del escote.

Estilo propio

Más allá de las tendencias, lo que debemos considerar es nuestro estilo. Si somos clásicas es más factible que no incorporemos estampas tropicales y que nos sintamos más a gusto con un traje de baño liso. Esto es a lo que se apunta desde el asesoramiento de imagen, a narrar la identidad propia de cada uno y a incorporar las tendencias solamente si nos agradan y de modo tal que nos favorezcan a la hora de proyectar una imagen armónica y positiva.

Tipo de cuerpo

Además, el traje de baño debería elegirse según nuestro tipo de cuerpo.

Las siluetas varían en base al ancho de los hombros y caderas, así como de la cintura. Si bien no hay un tipo de cuerpo que objetivamente sea mejor que otro, culturalmente el cuerpo ideal para la mujer es el de reloj de arena, con lo que el objetivo de las recomendaciones es procurar dar la sensación de que tenemos este tipo de cuerpo que se caracteriza por tener hombros y caderas de igual o similar ancho y una cintura bien definida.

Triángulo

Las mujeres que tienen las caderas visiblemente más anchas que los hombros deben intentar dar la sensación de hombros y caderas equilibrados, un rasgo característico del cuerpo reloj de arena.

Son ideales los bandeaux y los diseños que tengan estampas, volados, bordados o algún detalle en el corpiño.

Para la parte inferior, lo mejor es no agregar volumen ni llamar la atención con tonos demasiado estridentes ya que lograremos que esta parte se vea más ancha de lo que es.

Si te resulta ajustada la parte inferior del traje de baño, elegí los que pueden regularse para estar cómoda y lucir óptima.

Si preferís una malla enteriza o una tankini, lo mejor será jugar con colores más llamativos o estampados en la parte del escote y un diseño más plano y opaco en el resto del traje de baño.

Triángulo invertido

Las caderas son más bien rectas y angostas y los hombros son más anchos. Al revés que en el caso anterior, lo mejor será disimular la parte de los hombros y llevar la atención a la zona de las caderas para visualmente aumentar su tamaño.

Los corpiños en forma triangular así como los de forma tradicional serán más sentadores que los bandeaux. Lo ideal es evitar los breteles muy finitos y strapless que lo único que harán es acentuar y agrandar la zona de los hombros.

En la parte inferior, sea de la bikini, tankini o enteriza, es donde más recomendamos llamar la atención, sea a través de estampados, colores que se destaquen en comparación con los demás en la prenda, volados y apliques.

Reloj de arena

Si naturalmente tu cuerpo es reloj de arena, con hombros y caderas de ancho similar y una cintura bien definida, tené cuidado de no alterar las proporciones que ya tenés. Por ejemplo, si usás una enteriza que en la parte superior es más oscura y en la parte inferior significativamente más clara, podés crear el efecto visual de que tus caderas son más anchas. Para enterizas, lo esencial es destacar la cintura, con algún estampado o tono diferente en esta zona que es la característica principal de este tipo de cuerpo.

Si querés usar bikinis o tankinis y tenés busto normal a grande, optá por corpiños triangulares. Si tenés busto grande, evitá colores shocking y volados en esta zona.

Para la parte inferior, podés animarte a colores y diseños pero siempre en concordancia con el diseño superior para no verte más ancha en caderas que en hombros. Una manera de incorporar más colores es en los accesorios, en un sombrero, el calzado, un collar o los lentes de sol.

Recta

El ancho es similar entre hombros y caderas por lo que no necesitamos balancear la parte superior con la inferior pero sí debemos procurar que la cintura parezca más angosta y definida. Para esto, se sugiere optar por una trikini en vez de la bikini tradicional ya que dará la sensación visual de una cintura más definida.

Si dejamos a la vista que la cintura no está tan definida, sobre todo en casos donde parece casi alineada con la cadera, no podremos dar la sensación de reloj de arena o de que la cintura es visiblemente más angosta. Igual se puede usar bikini pero procurando que haya algún detalle o elemento que llame la atención en otra parte del cuerpo. Puede ser que la bombacha tenga algún volado o que el traje de baño sea de un color llamativo para que nos concentremos en esto y no en la cintura.

Por tener en general busto pequeño a mediano, para este caso, se pueden usar bandeaux y corpiños con detalles plisados en el primer caso (busto pequeño) y corpiños con aro en ambos casos.

Si se elige una malla enteriza, lo mejor será que tenga algún estampado en diagonal o bien en sólo una parte de la prenda, para dar la sensación de una cintura más angosta.

Proporciones

Con respecto al calce de la parte inferior del traje de baño para bikinis y tankinis, debemos considerar si tenemos piernas cortas o largas. Si las piernas son largas, será mejor que la bombacha no sea de tiro alto, de este modo estilizamos el torso y las piernas se ven más proporcionadas con nuestra estatura. Por esto es fundamental considerar estas cuestiones ya que si optamos por incorporar la tendencia de tiro alto sin tener en cuenta esta característica del cuerpo, podemos vernos desproporcionadas.

Liso o estampado

Si bien solemos pensar que un traje de baño liso hace que la figura se va más esbelta, no siempre sucede sino que más bien depende en gran medida del color de la prenda. Por ejemplo, un traje de baño blanco no va a estilizar la figura tanto como un traje de baño estampado de rayas verticales.

Si vas a elegir estampados, recordá que llaman la atención así que es mejor colocarlos en partes del cuerpo que te agraden y desees destacar. Tené en cuenta que es mejor que el tamaño de la estampa se elija en relación con tu estatura para que te veas óptima. Si sos petite, un estampado grande te quita protagonismo y se destaca más que vos, además de verse poco armónico, así que no será la mejor opción.

Lic. Laura Malpeli de Jordaan

Asesora de imagen certificada por CMB

Creadora de Styletto Image Studio

www.styletto.com.ar

Publicado por Palermonline Noticias