Cómo manejar una relación de pareja con una persona después de darse cuenta de su naturaleza dañina.

Si te das cuenta de que tu pareja es una persona narcisista y psicópata, lo más importante es priorizar tu propia seguridad y bienestar emocional. Es importante tomar medidas para cuidarte a ti mismo y proteger tu bienestar emocional.

Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Reconoce la situación: Acepta que tu pareja es una persona narcisista y psicópata. Es importante comprender que esta persona no cambiará y que la relación no puede continuar de manera saludable.

Rompe la relación: Lo primero que debes hacer es poner fin a la relación. Si la relación es abusiva, es posible que necesites buscar ayuda de profesionales de la salud mental, abogados o la policía.

Busca apoyo: Es importante tener un sistema de apoyo sólido en este momento. Busca la ayuda de amigos y familiares que te apoyen emocionalmente y te brinden un lugar seguro para quedarte si es necesario.

Cuida de ti mismo: Asegúrate de cuidar tu salud física y emocional. Toma el tiempo para descansar, hacer ejercicio, comer bien y participar en actividades que te hagan sentir bien contigo mismo.

Considera terapia: Puede ser útil buscar la ayuda de un terapeuta o consejero para trabajar a través de las emociones y traumas que puedan haber resultado de la relación.

No te culpes a ti mismo: Recuerda que la persona que te ha lastimado es la que tiene un problema, no tú. No te culpes a ti mismo por lo que ha sucedido.

Mantén tu seguridad: Si crees que tu ex pareja puede ser peligrosa, toma medidas para protegerte a ti mismo. Esto puede incluir cambiar tus contraseñas, bloquear a tu ex en las redes sociales, y buscar una orden de alejamiento si es necesario.

Recuerda que salir de una relación abusiva puede ser un proceso difícil y a veces peligroso. Busca ayuda y apoyo siempre que lo necesites y nunca dudes en buscar ayuda profesional si sientes que estás en peligro.