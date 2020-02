Compartí :-) .







El Día de los Enamorados es la ocasión perfecta para celebrar e impactar con tu imagen, pero no se trata de vestirte con un estilo completamente diferente al tuyo ni de “parecer un arbolito de Navidad”. Seguí estos tips para destacarte y lucir una imagen óptima:

1) Respetá tu estilo personal: combiná prendas y accesorios de acuerdo a tu estilo. En general, para estas ocasiones, se opta por un look romántico que suele incluir puntillas, encaje, algún tipo de transparencia y flores en estampados. Si tu estilo es más casual, por ejemplo, podés incorporar alguno de estos elementos a tu modo, con una musculosa básica de modal o algodón que en sus breteles tenga un género más delicado o un estampado floral.

Ir con un outfit totalmente diferente a tu estilo hace que, aún cuando sean prendas sentadoras para tu cuerpo, te mires al espejo y no te termine de convencer. Esta “incomodidad” se narra con el cuerpo aunque no lo digamos con palabras y también puede hacer que no disfrutemos tanto del momento por estar pendientes de la incomodidad que nos genera ese outfit.

2) Considerá el momento del día y vestite según el contexto: no es lo mismo una velada en un restaurant que un paseo en río, por más de que ambos sean románticos! El outfit que elijas debe respetar el horario, el lugar y la actividad en sí misma. Aún si no sabés qué actividad vas a hacer porque “es una sorpresa”, el momento del día da la pauta de si debemos optar por estampados o prendas más livianas en tonos claros o si podemos jugarnos por lentejuelas, brillos y un outfit más glam, ideal para la noche.

Esto no implica que tengas que usar prendas completamente diferentes. Por ejemplo, en ambos casos podés optar por un vestido pero no será del mismo género ni tendrá los mismos detalles un vestido de noche que uno ideado para eventos diurnos.

3) Make-up: destacá aquella facción que más te guste resaltar: labios, ojos, pómulos pero nunca todo a la vez. Si los ojos son demasiado pequeños o están juntos, optá por sombras más claras en el párpado y si querés un leve esfumado sin cubrir la totalidad del ojo. Para los ojos grandes o separados, se permite jugar con sombras y delineados oscuros que visualmente achicarán su tamaño o la distancia entre ambos.

4) Accesorios: tené en cuenta que

1. todo accesorio llama la atención y dirige a la mirada a la zona del cuerpo que esté cubriendo, por lo que debemos colocarlo sólo en áreas que deseemos destacar

2. el accesorio debe estar en proporción a la contextura de quien lo lleve para lograr una imagen armónica y equilibrada. Las mujeres de hasta 1,60 mts se verán mejor con accesorios pequeños, las de 1,61 a 1,70 mts con accesorios medianos y para las que superen 1,71 mts, los complementos grandes serán ideales

3. menos es más

5) Colores

Los colores oscuros, en comparación con los claros, dan la sensación de menos volumen por lo que se sugiere usarlos en partes que prefieras disimular y no en aquellas que busques destacar. Tené en cuenta que este principio se cumple si los géneros son opacos ya que una prenda oscura con brillo o con aspecto metalizado, por ejemplo, no dará la sensación de menos volumen sino todo lo contrario.

Con estos tips vas a estar espléndida y disfrutar de este día! Eso si solo te falta el chico, el pibe, el chongo, el amante, el novio o simplemente un toch, Maridos no. Dejaló y cambia.