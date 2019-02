Cómo vivir más seguros en el country

Por Ing. Ricardo Katz, Presidente Prioridad 1, www.prioridad1.com

En la década de los 90 los ciudadanos emigraban a los countries con la esperanza de ir a vivir a un lugar seguro que tendría custodia privada, no habría rejas, ni se cerrarían las puertas con llaves. Con el correr de los años la seguridad de los countries también comenzó a ser amenzada. Los reiterados delitos terminaron derrumbando el mito de los countries como fenómeno de seguridad.

En una sociedad cada vez más violenta y con más pobreza y pese a las grandes inversiones en seguridad privada, los countries ya no pueden garantizarse a sí mismos ser la excepción de la regla.

La realidad es que casi todo el presupuesto de la seguridad se consume en horas hombres y en la adquisición de tecnología, pero nadie hace hincapié en el factor humano y en las formas de mejorarlo. Hay que tener una serie de normas efectivas y especificas que traten a cada country considerando sus necesidades, la problemática de la zona, el tamaño, entre otras cuestiones.

Hay que reservar recursos suficientes para capacitación, entrenamiento, auditorías, simulacros en rutina y emergencia y la implementación de un sistema flexible en proceso de mejora permanente. Se puede mejorar y prevenir muchos robos y asaltos sin realizar cambios en el presupuesto, sólo es necesario cambiar las prioridades actuando en forma profesional.

Para garantizar una adecuada seguridad en los countries intervienen varios factores, que deben estar coordinados en base a un Master Plan de Seguridad en cada comunidad. En general los factores a tomar en cuenta son:

– Recursos humanos adecuados, y su capacitación

– Recursos tecnológicos suficientes y su plan de actualización, mantenimiento preventivo y correctivo

– Controles constantes y asistencia mediante monitoreo

– Normas de seguridad interna, y planes de contingencia

– Auditorias internas

Los recursos humanos no son sólo aquellos afectados directamente a la vigilancia, sino también personal capacitado para la confección de los planes, contratación, coordinación, etc. Normalmente se recomienda tener asesores externos.

Los recursos tecnológicos son todos los sistemas que permitan generar tanto el control de ingresos y egresos como alertas tempranas en casos de intrusión, normalmente en los perímetros y complementados con sistemas instalados en los domicilios de los condominos. Es muy importante tener un plan de mantenimiento preventivo de manera de asegurar el funcionamiento pleno y permanente de los sistemas, su actualización tecnológica y/o de software, y su servicio correctivo en casos de necesidad. Es muy común que estos planes no se lleven a cabo, quedando los sistemas en funcionamiento parcial, muchas veces generando falsos avisos, que con el tiempo no se le da importancia y terminan desconectándose. Es importante también adquirir los recursos tecnológicos adecuados, ya que lo más común es que se adquieren sistemas sin una planificación, sólo haciendo hincapié en los costos, y sin considerar que los mismos estarán sometidos a un uso intensivo y permanente, por lo tanto su elección debe ser cuidadosa.

Los controles mediante monitoreo son por un lado una verdadera auditoría en línea de la gestión de la vigilancia, y por otro lado actúan como invalorable apoyo a la misma en los casos de emergencia. Estos controles permiten verificar al momento cualquier situación anormal que se detecte mediante los sistemas de intrusión, y asistir según un protocolo de gestión previsto en dichas situaciones o ante un llamado de emergencia (pulsando botones de asalto inalámbricos o estratégicamente instalados). Además permiten controlar visualmente vía cámaras IP (internet) y constatar los eventos, como también que las actividades de conexión o desconexión de los sistemas se realicen conforme a un horario especificado y no en cualquier momento.

Las normas son los protocolos de gestión interna del country, los que deben establecerse claramente para que los procedimientos de seguridad se lleven a cabo de la forma en que se espera. Mediante las normas se logra una estandarización de los procedimientos, de modo que el resultado no dependa de quién lo transmite o cómo lo hace, sino que está expresado con claridad para que se desarrollen las actividades sin dudar. Esto disminuye los errores por cambios de personal, interpretaciones, etc. Los planes de contingencia son aquellos procedimientos que se deben realizar en casos de emergencia, de modo que esté organizada la respuesta a cada situación planificadamente, buscando así una rápida reacción a la emergencia prevista, mitigando de este modo sus efectos o consecuencias. Estos planes incluyen no sólo casos de intrusión, asalto, etc., sino también incendio y otras eventualidades.

Finalmente, las auditorías son una parte importante de cualquier gestión, ya que son la forma de controlar periódicamente que se cumplen con todas las premisas que se han establecido. Las auditorías pueden ser previstas o imprevistas, y las deben realizar tanto los jefes de Seguridad, y/o los asesores externos como aquellos condominios que se ocupan de la seguridad (normalmente aquellos que pertenecen a la comisión de seguridad del barrio privado)

Además, la infraestructura del country tiene que estar alineada con las necesidades apuntadas. Por ejemplo, la iluminación en el perímetro debe ser adecuada, no sólo como elemento de disuación, sino para poder observar y grabar cualquier suceso.

Sistemas de seguridad electrónica con que debería contar un barrio cerrado o country

– Sistemas de control de acceso (ingreso y egreso) por tarjeta de proximidad o biométricos, con barreras vehiculares para automotores y otros para ingreso pedestre.

– Sistemas de CCTV (circuito cerrado de televisión) tanto para los accesos como para el perímetro y sectores internos de alto riesgo, opcionalmente sistemas de detección de intrusión o merodeo por medio del análisis de imágenes, sistemas de grabación y resguardo de las imágenes captadas, sistema de detección de intrusión perimetral mediante cables microfónicos, barreras infrarrojas, de microondas, etc., de acuerdo al tipo de terreno, y barrera física existente (cerco vivo, alambrado, etc.)

– Sistemas de detección de intrusión en las viviendas.

– Sistemas de control de rondas para la vigilancia

La importancia del control en la zona perimetral

Lo ideal es que el country tenga un sistema de detección perimetral conforme al tipo de barrera física, un camino perimetral interno en el cual se pueda circular, y la vigilancia lo realice rondas frecuentes, con comunicaciones de rutina a la base y control de ejecución de las mismas por monitoreo. Por otra parte, las viviendas podrían tener su sistema de alarma de intrusión monitoreada individual.

El sistema de detección de intrusión debe estar zonificado de manera tal de poder individualizar una zona no muy extensa para así poder verificar rápidamente el sector comprometido. La ayuda del CCTV es en estos casos de gran valor ya que permite el control inmediato de la situación, generando la reacción necesaria sin dudar.

De no poseer dicho espacio interno en el perímetro, se deberá tener mas cuidado en la elección del sistema de detección de intrusión perimetral, debiendo ser mejor y de detección más temprana, y con mas razón combinada con CCTV y detección de sensores exteriores conectados a los sistema de alarmas de las propias viviendas que estén contra dicho perímetro. A la vez, estas viviendas tendrán sus alarmas monitoreadas.

Los accesos por los puntos de ingreso habituales son también un punto a tomar en cuenta: si hay mas de uno, deben estar en contacto permanente entre si, si es posible mediante imágenes, además de la comunicación de rutina. Debe tenerse un bunker retirado de los accesos, que permita al vigilador instalado allí emitir una señal de emergencia en caso de intrusión violenta.

Debe implementarse un sistema que permita al vecino indicar una emergencia mediante el sistema de control de accesos al ingresar o retirarse en caso que se encuentre bajo amenaza de quien lo acompaña.

El monitoreo de las alarmas de las viviendas particulares puede ser realizado por el propio country, mediante una central instalada ad hoc, o bien por empresas de monitoreo privado. Se recomienda a estas últimas ya que además de controlar los eventos de seguridad, las empresas también controlan otros eventos como los técnicos, lo que permite a los usuarios mantener el equipamiento en forma adecuada.

Errores más frecuentes que incrementan la vulnerabilidad

Uno de los errores mas frecuentes es la elección inadecuada de los sistemas (ya sea por que su elección no está basada en un plan adecuado, ya sea porque la elección se hizo observando factores económicos y no técnicos, o porque quienes definen la operación no tienen los conocimientos adecuados).

Este error genera que lo adquirido no brinde el servicio que se esperaba (por ejemplo, las cámaras no permiten ver correctamente de noche, o no permiten distinguir personas a una distancia determinada) o bien se tengan fallas de detección o falsos avisos por no contemplar determinados factores climáticos como nieblas, tormentas, u otros factores como vegetación, mascotas, etc.

Otro error común es la falta de un plan de mantenimiento técnico preventivo, lo que provoca que los sistemas se vayan deteriorando gradualmente en el tiempo, y cuando el nivel de fallas o problemas provocados es alto, el costo de recuperación del sistema es muchas veces elevadísimo dadas las grandes extensiones que cubren.

Otros: no realizar auditorías, o no sostener una rutina de auditorías, capacitar sólo en lo básico al personal afectado a la seguridad, no realizar las rondas planificadas, no tener planes de contingencia completos, no hacer simulacros que permitan practicar los procedimientos en casos de emergencia.

Rutinas de precaución

* Prueba del estado de todos los sistemas electrónicos una vez al mes por lo menos.

* Realizar intrusiones en distintos lugares del perímetro y en distintos horarios a efectos de verificar su detección y reacción.

* Auditar distintos procedimientos en distintos horarios (rondas, control de ingresos, egresos, etc.)

* Actualizar los planes y normas de seguridad.

* Coordinación constante del jefe de seguridad con la Comisión de Seguridad del country.