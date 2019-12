Compartí :-) .







CLAAF DESTACÓ EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA REGIÓN Y DE ARGENTINA



Buenos Aires, 18 de diciembre de 2019. Avanza la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas CIEF 2019 organizada por el Banco Ciudad, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF), con la presencia del presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, y de Fernando Elías, vicepresidente de la entidad.

Se desarrolló el Panel 1, “Presentación de la Declaración No. 42 de CLAAF: América Latina: ¿Un Velero en Aguas Turbulentas?”, presentado por Liliana Rojas-Suarez, Senior Fellow, Center for Global Development, USA, y Presidente de CLAAF; y en el que disertaron José Dario Uribe, Presidente del Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR); Guillermo Calvo, Professor of Economics, International and Public A¬airs, Columbia University, USA, y Roque Fernández, Profesor en UCEMA y ex Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Argentina.

La presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF), Liliana Rojas Suarez, advirtió que “la deuda púbica de Latinoamérica creció exponencialmente desde 2008”, y puntualizó que “la Argentina es el tercer país más endeudado de la región”, detrás de Barbados y Jamaica.

Además indicó que “existe una baja tasa de ahorro de la región desde hace mucho tiempo”, y subrayó que “Argentina también es el país con menores tasas de ahorro de la región”. Al presentar la Declaración 42 de CLAAF, durante la Conferencia Internacional que se desarrolla en el hotel Four Seasons, Suarez Rojas señaló que “el ahorro externo se ha vuelto una fuente esencial de financiamiento del crecimiento y el desarrollo” para Latinoamérica, y puntualizó que “la libertad de movimientos de flujos de capitales implica que la región tiene que mantener estabilidad macroeconómica en todo momento”.

“América latina es la región que menos posibilidad de cometer errores tiene en materia de política económica”, afirmó Rojas Suarez, quien remarcó que “es la región con mayor desigualdad de ingresos del mundo en desarrollo”.

Destacó que “un crecimiento económico anémico y altas desigualdad de ingresos son factores que están impulsando una ola de descontento en la región”, y señaló que “esto se ha manifestado en diversas protestas populares en Chile, Colombia y Ecuador”.

También indicó que “el sistema político no se ha modernizado al ritmo de desarrollo tecnológico de las redes sociales”, y aseguró que “el descontento social también refleja una respuesta a un uso ineficiente de los recursos públicos”.

Por su parte, el economista Guillermo Calvo sostuvo que “la Argentina es un enfermo en una situación casi terminal y hay que cuidarlo”, y consideró que “primero hay que pacificar el país y dejar el crecimiento para mañana o pasado”.

“La palabra crecimiento me da miedo, prefiero que se hable de recuperación”, indicó Calvo, quien señaló que “es posible crecer rápidamente a través de arrancar una demanda de consuno”. Sin embargo, advirtió que “hay que tener cuidado con ese tipo de políticas porque se puede terminar profundizando la crisis”.

Afirmó que “si se quiere crecer hay que ver la manera de que a uno le presten más dinero o que venga gente a hundir capital a la Argentina”,

También estimó que “sería bueno poder exportar”, y consideró que “para poder hacerlo, se requiere de capital y de bajar el impuesto a las exportaciones”.

En tanto, el ex ministro de Economía Roque Fernández, destacó que “Argentina tiene una deficiencia en el ahorro interno”, y aseguró que de todos los países en la región “es el peor” al respecto.

Además remarcó que “Argentina le puso un impuesto al ahorro en abril de 2017”, y aseguró que “a partir de ahí tenemos una caída ininterrumpida del Producto Bruto Interno”.

“A esto se sumó una crisis cambiaria importante donde se restableció el cepo y otras restricciones importantes”, añadió Fernández, quien sin embargo destacó que aun con estas variables negativas “no hubo crisis bancaria, algo habitual en Argentina cuando sucedían estas cosas”.

Por su lado, el presidente del Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR) José Uribe, destacó que “los niveles de ahorro interno de los países de la región son muy inferiores a sus niveles de inversión, aun cuando éstos también son muy bajos”.

“La pregunta es por qué no exportamos más, por qué no podemos aumentar y diversificar las exportaciones en la región”, sostuvo Uribe, quien indicó que “Colombia hizo un esfuerzo de apertura económica en los ‘90, y bajó en promedio los aranceles y la dispersión de los mismos”.

Sin embargo indicó que años más tarde, “hubo un crecimiento enorme de las barreras arancelarias a las importaciones”, y aseguró que actualmente “el costo de importar en Colombia es enorme”.

“Siempre nos manteemos con dos o tres productos de exportación en la región, relacionados con recursos naturales y no diversificamos”, se lamentó el presidente del FLAR.

La Conferencia continúa con el siguiente panel, que arranca 15:15hs, “Desinflación y Deuda Pública: Grandes Desafíos de la Economía Argentina para Recuperar el Crecimiento”, moderado por el periodista Guillermo Laborda; y en el que disertarán Miguel Kiguel, director de Econviews y ex subsecretario de Financiamiento de Argentina; Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno, UTDT; y Daniel Marx, director Ejecutivo de Quantum Finanzas y ex secretario de Finanzas de Argentina.

En el Salón Felix del hotel Four Seasons, colmado de asistentes, se hicieron presentes figuras destacadas del sector financiero como João Carlos de Nobrega Pecego, presidente de Banco Patagonia; Jose Luis Panero, Socio Fundador de Senior Capital Argentina; el economista Carlos Rodriguez; Javier Bolzico, presidente de ADEBA; Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); y el economista Carlos Melconian; entre otros.