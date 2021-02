Confirmaron al Juez Roberto Gallardo. La Cámara rechazó los planteos de Horacio Rodríguez Larreta y su Gobierno.

Compartí :-) .









Horacio Rodríguez Larreta se debe estar preguntando si su carrera a presidente es viable o no. Un «bombazo» se escuchó hoy de la mano de la Cámara contra Horacio Rodríguez Larreta en Uspallata, sede del Gobierno, el desgaste de Horacio Rodríguez Larreta ya es total. Se sigue comiendo goles en contra por su impericia en el desmanejo de la vuelta al colegio de los docentes. Mantener una Nazi como Soledad Acuña, «pianta votos» ya es de un político de cuarta categoría. Horacio Rodríguez Larreta es hoy un niño encaprichado con un equipo de Gobierno que ya no funciona. Hace todo lo que no se debe hacer mal para perder una elección, mantener inútiles, equivocarse políticamente, dejar de hacer la plancha y hacer olas, perder plata en la coparticipación y aumentar impuestos de ABL, VTV, parquimetros y el 0.8% a los Bancos. Es decir hace todo mal. Y no usar forro.

Rechazaron la recusación que presentó el gobierno de la Ciudad contra el juez Roberto Gallardo, luego de que el magistrado citara a Soledad Acuña y a Fernan Quiros a dar explicaciones sobre los protocolos y testeos para la vuelta a clases el 17 de febrero.























La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires rechazó hoy la recusación contra el juez Roberto Gallardo que había sido presentada el gobierno porteño por presunta falta de imparcialidad en el amparo por el regreso a las clases presenciales.

Fuentes judiciales informaron esta mañana el tribunal no aceptó la recusación. Así, Gallardo podrá retomar el trámite del expediente en el que había sido citado para el miércoles a una audiencia al ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, y que el gobierno había pedido suspender.

pic.twitter.com/D32gySfXKg — Charlie Gonza (@CharlieGonza07) February 8, 2021



“No surge ni el GCBA ha aportado elementos para acreditar que el magistrado se haya excedido en sus funciones”, señalaron los camaristas Fernando Lima, Esteban Centanaro y Mariana Díaz en su resolución. Y agregaron: “Como tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que provoque el apartamiento del juez que suscribe un pronunciamiento, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir”. La causa no tiene un fallo de fondo sino un pedido de informes y la citación a la audiencia.























