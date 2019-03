Conflicto docente. Paro docente. las clases con aula vacías

La canasta escolar integrada por 12 útiles para un alumno en educación primaria tuvo un costo de $1.007,60 en febrero, lo que significó un aumento de 54% respecto de igual período de 2018 y acumuló un alza del 229% en tres años, según un informe privado.

En tanto que la canasta similar para un alumno de la secundaria se ubicó en febrero en $ 769, con una suba del 45% contra igual período de 2018 y un ajuste del 197% en tres años.

En este contexto explosivo unas 18 provincias y Capital Federal no inician con normalidad las clases, debido a un paro de 48 horas anunciado por los maestros que no obtuvieron un incremento salarial durante el verano y reclaman por mejoras ante la inflación. El dato es contundente: solo cuatro de cada diez chicos en edad escolar tendrán un comienzo de clases con normalidad, lo que representa que un 57% no comenzarán el ciclo lectivo.

El 57% de los chicos en edad escolar no podrá iniciar el ciclo lectivo con normalidad ante el paro docente en reclamo por paritarias. La medida de fuerza será por 48 horas y se extenderá una jornada más por el Día de la Mujer.

En este sentido, a los padres los aumentos de la canasta total para los alumnos de escuela pública en el 2019 ascienden a un 39% para la escuela primaria y 45% para el caso de la secundaria.

Para las escuelas privadas, el aumento del costo de la canasta en primaria fue de 41% y de 42% para la escuela secundaria y se espera que en el 2019 los aumentos de las cuotas continúen de repetirse el escenario de 2018.

Las clases arrancan con normalidad sólo en Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Misiones y Chubut, donde sí hubo entendimiento. En el resto de las jurisdicciones, la medida de fuerza será dispar, dado que habrá distintos niveles de adhesión.

En la zona metropolitana de Buenos Aires, habrá cuatro millones de alumnos sin clases. Y la situación se extenderá hasta el lunes, dado que el Frente de Unidad, integrado por seis sindicatos, llamó a un paro por 72 horas en el territorio gobernado por María Eugenia Vidal.

En algunas jurisdicciones como Corrientes y el Gran Buenos Aires, por ejemplo, no paran los docentes de colegios privados. En otras, algunos maestros de escuelas públicas tampoco hacen huelga porque les descuentan el día.

La medida de fuerza nacional fue convocada por la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Este miércoles, además, habrá una marcha hacia la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y manifestaciones en las provincias.

Si bien el paro general del sector fue convocado por 48 horas, serán tres días en los que habrá afectación al inicio de clases. Ctera llamó a paralizar la actividad el viernes 8 de marzo, junto con el Colectivo de Mujeres, para adherir al Paro Internacional de Mujeres.